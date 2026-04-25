Наполи не проигрывает в 18 матчах Серии А подряд, когда забивал Мактоминей

Беспроигрышная серия Наполи в Серии А в матчах, в которых забивал Скотт Мактоминей, продлилась до 18 поединков.

В этот раз это произошло в 34-м туре, в котором Наполи дома победил Кремонезе со счетом 4:0.

Открыл счет во встрече именно шотландский полузащитник.

В течение двух сезонов за неаполитанцев в чемпионате Италии Скотт Мактоминей забил уже 21 гол в 63 матчах: 2024/25 – 12, 2025/26 – 9.

Совершил он это в 18 разных поединках, в которых Наполи не проиграл ни разу.

