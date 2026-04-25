  4. Наполи не проигрывает в 18 матчах Серии А подряд, когда забивал Мактоминей
25 апреля 2026, 00:14 |
Вспомним все поединки чемпионата Италии, в которых шотландец отмечался забитыми мячами

Getty Images/Global Images Ukraine

Беспроигрышная серия Наполи в Серии А в матчах, в которых забивал Скотт Мактоминей, продлилась до 18 поединков.

В этот раз это произошло в 34-м туре, в котором Наполи дома победил Кремонезе со счетом 4:0.

Открыл счет во встрече именно шотландский полузащитник.

В течение двух сезонов за неаполитанцев в чемпионате Италии Скотт Мактоминей забил уже 21 гол в 63 матчах: 2024/25 – 12, 2025/26 – 9.

Совершил он это в 18 разных поединках, в которых Наполи не проиграл ни разу.

Беспроигрышная серия Наполи в матчах Серии А, в которых Скотт Мактоминей отмечался забитыми мячами (18)

  • 2025/26: Наполи – Кремонезе – 4:0 (гол)
  • 2025/26: Парма – Наполи – 1:1 (гол)
  • 2025/26: Кальяри – Наполи – 0:1 (гол)
  • 2025/26: Дженоа – Наполи – 2:3 (гол)
  • 2025/26: Интер – Наполи – 2:2 (дубль)
  • 2025/26: Наполи – Верона – 2:2 (гол)
  • 2025/26: Наполи – Интер – 3:1 (гол)
  • 2025/26: Сассуоло – Наполи – 0:2 (гол)
  • 2024/25: Наполи – Кальяри – 2:0 (гол)
  • 2024/25: Наполи – Торино – 2:0 (дубль)
  • 2024/25: Монца – Наполи – 0:1 (гол)
  • 2024/25: Наполи – Эмполи – 3:0 (дубль)
  • 2024/25: Наполи – Удинезе – 1:1 (гол)
  • 2024/25: Аталанта – Наполи – 2:3 (гол)
  • 2024/25: Фиорентина – Наполи – 0:3 (гол)
  • 2024/25: Торино – Наполи – 0:1 (гол)
  • 2024/25: Интер – Наполи – 1:1 (гол)
  • 2024/25: Наполи – Комо – 3:1 (гол)
Сергей Турчак
