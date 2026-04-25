  4. Наполи поиздевался над обороной Кремонезе и отсрочил чемпионство Интера
Италия
Наполи поиздевался над обороной Кремонезе и отсрочил чемпионство Интера

Команда Антонио Конте легко набрала важные очки

Getty Images/Global Images Ukraine

В стартовом матче 34-го тура Серии А ведущий борьбу за второе место «Наполи» принимал аутсайдеров из «Кремонезе» и создал массу моментов, реализовав четыре из них.

На третьей минуте Скотт Мактоминей без помех стрельнул из-за штрафной и попал в левый угол ворот – 1:0. Под свисток на перерыв все стало понятно – Расмус Хойлунд со средней дистанции нанес удар, и мяч от защитника полетел в другой угол (2:0). Тут же ошибка другого защитника привела к удобной скидке на соперника, и Кевин де Брюйне не мог промахнуться – 3:0.

В начале второй половины Алиссон Сантос слева на скорости прорвался к штрафной и зарядил в левую часть рамки – 4:0. В концовке Мактоминей с пенальти направил мяч в правый угол, и голкипер выручил.

«Наполи» Антонио Конте на три очка опережает идущий на третьем месте «Милан» (отставание от лидирующего «Интера» – девять пунктов), соперник делит третью строчку с конца.

Серия А. 34-й тур. 24 апреля.

«Наполи» – «Кремонезе» – 4:0

Голы: Мактоминей, 3, Террачано (автогол), 45, де Брюйне, 45, Сантос, 52.

Незабитый пенальти: Мактоминей, 83.

По теме:
Наполи не проигрывает в 18 матчах Серии А подряд, когда забивал Мактоминей
ФОТО. «Самая сексуальная журналистка Италии» снова поразила фанатов
Де Брюйне забил 100-й гол в топ-5 лигах
Руслан Полищук
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бетис на 90-й минуте пробил Лунина и отобрал победу у Реала
Футбол | 25 апреля 2026, 00:23 12
Бетис на 90-й минуте пробил Лунина и отобрал победу у Реала
Бетис на 90-й минуте пробил Лунина и отобрал победу у Реала

Андрей Лунин снова не отстоял на ноль

Йожеф Сабо объяснил, почему Буковина разгромно проиграла Динамо
Футбол | 25 апреля 2026, 01:32 0
Йожеф Сабо объяснил, почему Буковина разгромно проиграла Динамо
Йожеф Сабо объяснил, почему Буковина разгромно проиграла Динамо

Киевляне вышли в финал национального Кубка

ФИФА приняла решение после предложения заменить Италию на Иран на ЧМ-2026
Футбол | 24.04.2026, 06:57
ФИФА приняла решение после предложения заменить Италию на Иран на ЧМ-2026
ФИФА приняла решение после предложения заменить Италию на Иран на ЧМ-2026
Ярмоленко нашел себе замену в Динамо. Трансфер футболиста сборной Украины
Футбол | 24.04.2026, 07:31
Ярмоленко нашел себе замену в Динамо. Трансфер футболиста сборной Украины
Ярмоленко нашел себе замену в Динамо. Трансфер футболиста сборной Украины
Решение уже принято. Динамо получило предложение о трансфере на €20 евро
Футбол | 24.04.2026, 09:32
Решение уже принято. Динамо получило предложение о трансфере на €20 евро
Решение уже принято. Динамо получило предложение о трансфере на €20 евро
Популярные новости
Шахтер может переехать из Львова. Ахметов готовит крупную сделку
Шахтер может переехать из Львова. Ахметов готовит крупную сделку
24.04.2026, 11:18 54
Футбол
Свитолина сенсационно проиграла 63-й ракетке на старте тысячника в Мадриде
Свитолина сенсационно проиграла 63-й ракетке на старте тысячника в Мадриде
23.04.2026, 13:36 63
Теннис
Стало известно, кто в Украине покажет бой Александра Усика и Рико Верховена
Стало известно, кто в Украине покажет бой Александра Усика и Рико Верховена
24.04.2026, 12:51 5
Бокс
Джошуа хотел сбежать с тренировок Усика, но произошло непредвиденное
Джошуа хотел сбежать с тренировок Усика, но произошло непредвиденное
23.04.2026, 22:07
Бокс
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я бы сразу назначил его главным тренером Динамо»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я бы сразу назначил его главным тренером Динамо»
23.04.2026, 12:17 10
Футбол
Шевченко нашел тренера для сборной Украины. В УАФ не согласны
Шевченко нашел тренера для сборной Украины. В УАФ не согласны
24.04.2026, 12:45 16
Футбол
Теренс КРОУФОРД: «Ты недостаточно большая звезда в боксе, боя не будет»
Теренс КРОУФОРД: «Ты недостаточно большая звезда в боксе, боя не будет»
23.04.2026, 05:02 1
Бокс
Маркевич вышел с заявлением после информации, что он заменит Реброва
Маркевич вышел с заявлением после информации, что он заменит Реброва
23.04.2026, 09:17 5
Футбол
