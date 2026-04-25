Наполи поиздевался над обороной Кремонезе и отсрочил чемпионство Интера
Команда Антонио Конте легко набрала важные очки
В стартовом матче 34-го тура Серии А ведущий борьбу за второе место «Наполи» принимал аутсайдеров из «Кремонезе» и создал массу моментов, реализовав четыре из них.
На третьей минуте Скотт Мактоминей без помех стрельнул из-за штрафной и попал в левый угол ворот – 1:0. Под свисток на перерыв все стало понятно – Расмус Хойлунд со средней дистанции нанес удар, и мяч от защитника полетел в другой угол (2:0). Тут же ошибка другого защитника привела к удобной скидке на соперника, и Кевин де Брюйне не мог промахнуться – 3:0.
В начале второй половины Алиссон Сантос слева на скорости прорвался к штрафной и зарядил в левую часть рамки – 4:0. В концовке Мактоминей с пенальти направил мяч в правый угол, и голкипер выручил.
«Наполи» Антонио Конте на три очка опережает идущий на третьем месте «Милан» (отставание от лидирующего «Интера» – девять пунктов), соперник делит третью строчку с конца.
Серия А. 34-й тур. 24 апреля.
«Наполи» – «Кремонезе» – 4:0
Голы: Мактоминей, 3, Террачано (автогол), 45, де Брюйне, 45, Сантос, 52.
Незабитый пенальти: Мактоминей, 83.
