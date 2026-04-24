Де Брюйне забил 100-й гол в топ-5 лигах
Напомним, в составе каких команд бельгиец отличался забитыми мячами
Бельгийский полузащитник Наполи Кевин Де Брюйне забил свой 100-й гол в топ-5 лигах.
Произошло это в матче 34 тура итальянской Серии А, в котором неаполитанцы встречались с Кремонезе.
100 голов в топ-5 европейских чемпионатах бельгиец забил, играя за Вердер, Вольфсбург, Манчестер Сити и Наполи.
100 голов Кевина Де Брюйне в топ-5 лигах
- 72 – Манчестер Сити
- 13 – Вольфсбург
- 10 – Вердер
- 5 – Наполи
100 - Kevin #DeBruyne scored his 100th goal today in the five major European leagues; since his debut in these competitions (2012/13), only Marco Reus (120) had already reached this milestone among midfielders in these tournaments. Prolific.— OptaPaolo (@OptaPaolo) April 24, 2026
