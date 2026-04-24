Де Брюйне забил 100-й гол в топ-5 лигах

Напомним, в составе каких команд бельгиец отличался забитыми мячами

24 апреля 2026, 23:47 | Обновлено 24 апреля 2026, 23:48
Бельгийский полузащитник Наполи Кевин Де Брюйне забил свой 100-й гол в топ-5 лигах.

Произошло это в матче 34 тура итальянской Серии А, в котором неаполитанцы встречались с Кремонезе.

100 голов в топ-5 европейских чемпионатах бельгиец забил, играя за Вердер, Вольфсбург, Манчестер Сити и Наполи.

100 голов Кевина Де Брюйне в топ-5 лигах

  • 72 – Манчестер Сити
  • 13 – Вольфсбург
  • 10 – Вердер
  • 5 – Наполи
