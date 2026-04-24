ХАЦКЕВИЧ: «В тренерском штабе сборной Украины он не был бы лишним»

Вице-президент ФК «Полесье» Александр Хацкевич, эксклюзивно для Sport.ua, отметил, что не считает бывшего одноклубника по «Динамо» Олега Лужного идеальным кандидатом на должность главного тренера сборной Украины.

«Олег Лужный является хорошим мотиватором. Но нужно еще быть немного гибче в плане подхода к футболистам. Олег Романович может хорошо зарядить и «напихать», но следует учитывать, что сейчас другое поколение и соответственно подход к футболистам другой. Поэтому я не считаю, что Лужный может быть именно в роли главного тренера. Но в тренерском штабе он не был бы лишним – это точно. Впрочем, я не знаю, какие планы у занимающего должность в УАФ Олега Романовича. Возможно, нынешняя деятельность его удовлетворяет и у него нет желания руководить национальной сборной», – заявил Хацкевич.

Олег Лужный тренировал латвийскую «Венту» и «Таврию» в 2012-2013 годах. Также он дважды был и.о. главного тренера «Динамо» в 2007 и 2010 годах.