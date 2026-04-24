Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ХАЦКЕВИЧ: «В тренерском штабе сборной Украины он не был бы лишним»
Сборная УКРАИНЫ
24 апреля 2026, 23:22 |
1367
1

ХАЦКЕВИЧ: «В тренерском штабе сборной Украины он не был бы лишним»

Александр Хацкевич считает, что Олег Лужный - не идеальный кандидат на должность наставника сборной

24 апреля 2026, 23:22 |
1367
1 Comments
ХАЦКЕВИЧ: «В тренерском штабе сборной Украины он не был бы лишним»
ФК Динамо. Олег Лужный

Вице-президент ФК «Полесье» Александр Хацкевич, эксклюзивно для Sport.ua, отметил, что не считает бывшего одноклубника по «Динамо» Олега Лужного идеальным кандидатом на должность главного тренера сборной Украины.

«Олег Лужный является хорошим мотиватором. Но нужно еще быть немного гибче в плане подхода к футболистам. Олег Романович может хорошо зарядить и «напихать», но следует учитывать, что сейчас другое поколение и соответственно подход к футболистам другой. Поэтому я не считаю, что Лужный может быть именно в роли главного тренера. Но в тренерском штабе он не был бы лишним – это точно. Впрочем, я не знаю, какие планы у занимающего должность в УАФ Олега Романовича. Возможно, нынешняя деятельность его удовлетворяет и у него нет желания руководить национальной сборной», – заявил Хацкевич.

Олег Лужный тренировал латвийскую «Венту» и «Таврию» в 2012-2013 годах. Также он дважды был и.о. главного тренера «Динамо» в 2007 и 2010 годах.

Александр Хацкевич Олег Лужный Динамо Киев Полесье Житомир сборная Украины по футболу эксклюзив Мнение эксперта
Руслан Полищук
Руслан Полищук Sport.ua
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Як можна тупого бика допускати до збірної?
Ответить
-2
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем