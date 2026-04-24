Шевченко нашел тренера для сборной Украины В УАФ не согласны

У Украинской футбольной ассоциации есть выбор из двух кандидатур на должность главного тренера национальной сборной Украины, сообщает Telegram-канал «Динамо Киев Inside».

По информации источника, президент УАФ Андрей Шевченко поддерживает кандидатуру своего бывшего помощника Андреа Мальдери, в то время как большинство членов Исполкома отдают предпочтение тандему Мирона Маркевича и Олега Лужного.

Ранее сборную Украины покинул Сергей Ребров. Ребров стал главным тренером сборной Украины летом 2023 года. Под его руководством команда квалифицировалась на Евро-2024, вылетев после группового этапа турнира, а также не сумела выйти в элитный дивизион Лиги наций и квалифицироваться на чемпионат мира 2026 года.