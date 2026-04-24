  4. Шевченко нашел тренера для сборной Украины В УАФ не согласны
24 апреля 2026, 12:45 | Обновлено 24 апреля 2026, 12:46
Шевченко нашел тренера для сборной Украины В УАФ не согласны

В настоящее время в сборную рассматриваются Мальдера и тандем Маркевича с Лужным

УАФ. Андрей Шевченко

У Украинской футбольной ассоциации есть выбор из двух кандидатур на должность главного тренера национальной сборной Украины, сообщает Telegram-канал «Динамо Киев Inside».

По информации источника, президент УАФ Андрей Шевченко поддерживает кандидатуру своего бывшего помощника Андреа Мальдери, в то время как большинство членов Исполкома отдают предпочтение тандему Мирона Маркевича и Олега Лужного.

Ранее сборную Украины покинул Сергей Ребров. Ребров стал главным тренером сборной Украины летом 2023 года. Под его руководством команда квалифицировалась на Евро-2024, вылетев после группового этапа турнира, а также не сумела выйти в элитный дивизион Лиги наций и квалифицироваться на чемпионат мира 2026 года.

Мирон Маркевич Олег Лужный Андреа Мальдера Андрей Шевченко Украинская ассоциация футбола сборная Украины по футболу назначение тренера ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Вус Источник: Telegram
Президент клуба, где играют украинцы, подтвердил трансфер Малиновского
Эртугрул Доган назвал имена футболистов, которые продолжат карьеру в составе «Трабзонспора»

Комментарии 7
Їхав би той Шевченко в свою Англію! Для українського футболу це пусте місце...
Зійдуться посередині: Маркевич головний, Мальдера - перший помічник
Показать Скрыть 2 ответа
Та вже ж писали, що Мальдера відмовився...
Только не лужный. Тем более не тандем. Совместное руководство к добру не приведет.
Ну если сам Шева нашел, то это просто эпично👍
P.S. Вус, думали бы хоть что писал
😏👈
Названо имя нового тренера сборной Украины. Контракт на три года – источник
