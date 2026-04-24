Надежда Киченок с напарницей в борьбе уступили первым сеяным Мадрида

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, столице Испании.

В первом раунде украинка и ее напарница Макото Ниномия (Япония) в борьбе потерпели поражение от первого сеяного дуэта Сара Эррани / Жасмин Паолини.

WTA 1000 Мадрид. Пары. Грунт, 1/16 финала

Сара Эррани (Италия) / Жасмин Паолини (Италия) [1] – Надежда Киченок (Украина) / Макото Ниномия (Япония) – 7:5, 7:6 (7:2)

И в первой, и во второй партии Надежда и Макото не сумели подать на сет в десятом гейме.

Эррани и Паолини во втором круге тысячника в Мадриде встретятся с победительницами противостояния Лаура Зигемунд / Вера Звонарева – Ива Йович / Виктория Мбоко.

В парном разряде Мадрида больше не осталось представительниц Украины. Днем ранее свои стартовые матчи проиграли Марта Костюк и Людмила Киченок.