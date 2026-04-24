24 апреля 2026, 18:39 |
Надежда Киченок с напарницей в борьбе уступили первым сеяным Мадрида

Украинка и Макото Ниномия дали бой Эррани и Паолини в первом раунде тысячника

24 апреля 2026, 18:39 |
140
0
Надежда Киченок с напарницей в борьбе уступили первым сеяным Мадрида
Getty Images/Global Images Ukraine. Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, столице Испании.

В первом раунде украинка и ее напарница Макото Ниномия (Япония) в борьбе потерпели поражение от первого сеяного дуэта Сара Эррани / Жасмин Паолини.

WTA 1000 Мадрид. Пары. Грунт, 1/16 финала

Сара Эррани (Италия) / Жасмин Паолини (Италия) [1] – Надежда Киченок (Украина) / Макото Ниномия (Япония) – 7:5, 7:6 (7:2)

И в первой, и во второй партии Надежда и Макото не сумели подать на сет в десятом гейме.

Эррани и Паолини во втором круге тысячника в Мадриде встретятся с победительницами противостояния Лаура Зигемунд / Вера Звонарева – Ива Йович / Виктория Мбоко.

В парном разряде Мадрида больше не осталось представительниц Украины. Днем ранее свои стартовые матчи проиграли Марта Костюк и Людмила Киченок.

По теме:
Костюк разгромила Путинцеву и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
Марта Костюк – Юлия Путинцева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Н. Киченок / Ниномия – Эррани / Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Надежда Киченок Макото Ниномия Сара Эррани Жасмин Паолини WTA Мадрид
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер может переехать из Львова. Ахметов готовит крупную сделку
Футбол | 24 апреля 2026, 11:18 44
Шахтер может переехать из Львова. Ахметов готовит крупную сделку
Шахтер может переехать из Львова. Ахметов готовит крупную сделку

Банк Рината Ахметова может купить стадион и базу в Днепре

ВИДЕО. Надаль, Синнер, Беллингем и Куртуа сыграли в теннис на Бернабеу
Теннис | 23 апреля 2026, 19:57 0
ВИДЕО. Надаль, Синнер, Беллингем и Куртуа сыграли в теннис на Бернабеу
ВИДЕО. Надаль, Синнер, Беллингем и Куртуа сыграли в теннис на Бернабеу

Рафа играл в паре с Куртуа, а Янник с Беллингемом

Пономаренко хочет купить лондонский клуб. Там играет знаменитый украинец
Футбол | 24.04.2026, 07:55
Пономаренко хочет купить лондонский клуб. Там играет знаменитый украинец
Пономаренко хочет купить лондонский клуб. Там играет знаменитый украинец
БЕЛЛЬЮ: «В мире есть только один боксер, который создаст проблемы Усику»
Бокс | 23.04.2026, 23:27
БЕЛЛЬЮ: «В мире есть только один боксер, который создаст проблемы Усику»
БЕЛЛЬЮ: «В мире есть только один боксер, который создаст проблемы Усику»
Ярмоленко нашел себе замену в Динамо. Трансфер футболиста сборной Украины
Футбол | 24.04.2026, 07:31
Ярмоленко нашел себе замену в Динамо. Трансфер футболиста сборной Украины
Ярмоленко нашел себе замену в Динамо. Трансфер футболиста сборной Украины
Популярные новости
Главная сенсация турнира. Чернигов выбил из Кубка Украины Металлист 1925
Главная сенсация турнира. Чернигов выбил из Кубка Украины Металлист 1925
22.04.2026, 22:21 220
Футбол
Калинина одолела 24-ю ракетку и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
Калинина одолела 24-ю ракетку и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
23.04.2026, 17:20 32
Теннис
Герой ФК Чернигов обратился к Ярмоленко после сенсации в Кубке Украины
Герой ФК Чернигов обратился к Ярмоленко после сенсации в Кубке Украины
23.04.2026, 07:04 2
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я бы сразу назначил его главным тренером Динамо»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я бы сразу назначил его главным тренером Динамо»
23.04.2026, 12:17 9
Футбол
Маркевич вышел с заявлением после информации, что он заменит Реброва
Маркевич вышел с заявлением после информации, что он заменит Реброва
23.04.2026, 09:17 4
Футбол
Мирон Маркевич принял решение относительно сборной Украины
Мирон Маркевич принял решение относительно сборной Украины
24.04.2026, 08:56 29
Футбол
Определена финальная пара Кубка Украины. Когда и где пройдет решающий матч?
Определена финальная пара Кубка Украины. Когда и где пройдет решающий матч?
22.04.2026, 22:23 85
Футбол
Георгий Бущан выбрал себе новый клуб и покинет Украину
Георгий Бущан выбрал себе новый клуб и покинет Украину
24.04.2026, 10:12 12
Футбол
