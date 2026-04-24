Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Дарио СРНА: «Из-за них мы все потеряли. Живы только благодаря ему»
24 апреля 2026, 11:33 | Обновлено 24 апреля 2026, 11:55
Дарио СРНА: «Из-за них мы все потеряли. Живы только благодаря ему»

Дарио вспомнил победу «горняков» в Кубке УЕФА 2009 года

24 апреля 2026, 11:33 | Обновлено 24 апреля 2026, 11:55
665
0
Дарио СРНА: «Из-за них мы все потеряли. Живы только благодаря ему»
ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна

Легенда донецкого Шахтера Дарио Срна вспомнил победу «горняков» в Кубке УЕФА в 2009 году, объяснив, как нападение рф на Украину повлияло на донецкую команду.

– Финал Кубка УЕФА 2009 – исторический момент для клуба, вы были MVP. Это величайшее достижение «Шахтера»?

– Я пришел в 2003 году, и мы выиграли этот трофей в 2009 году. Это что-то невероятное для украинского футбола, всей страны. И, конечно, после этого мы начали строить фантастическую команду, отличный стадион – «Донбасс Арена».

Но, к сожалению, из-за россии мы потеряли все. Война для нас началась в 2014 году, а не в 2022-м. 17-18 мая 2014 года мы потеряли все: наш дом, тренировочную базу, стадион, болельщиков.

Но мы до сих пор живы благодаря нашему президенту – Ринату Ахметову. Для него футбол – это не бизнес, это любовь, эмоции, адреналин. И в этом году исполняется уже 30 лет, как он президент Шахтера. Думаю, таких президентов в мире немного – это уникальная история, – сказал Срна.

24 февраля 2022 года россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.

По теме:
Шахтер может переехать из Львова. Ахметов готовит крупную сделку
В Шахтере удивили поступком по Просперу после матча против Зари в УПЛ
Шахтер будет бороться с Ман Сити за игрока, который стоит 100 млн евро
Дарио Срна Ринат Ахметов Шахтер Донецк Кубок УЕФА российско-украинская война
Олег Вахоцкий
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Челси снова уволил тренера. У клуба Мудрика – проблемы с ориентацией
Футбол | 24 апреля 2026, 08:18 12
Челси снова уволил тренера. У клуба Мудрика – проблемы с ориентацией
Челси снова уволил тренера. У клуба Мудрика – проблемы с ориентацией

Обозреватель Sport.ua – об отставке Росеньора, у которого был контракт до 2032 года

Президент Динамо обратился к Реброву после его ухода из сборной Украины
Футбол | 24 апреля 2026, 03:05 13
Президент Динамо обратился к Реброву после его ухода из сборной Украины
Президент Динамо обратился к Реброву после его ухода из сборной Украины

Суркис сделал обращение к уже экс-тренеру сборной Украины

Верес может продать своего лидера в Европу. За игроком наблюдают и в УПЛ
Футбол | 24.04.2026, 10:27
Верес может продать своего лидера в Европу. За игроком наблюдают и в УПЛ
Верес может продать своего лидера в Европу. За игроком наблюдают и в УПЛ
ФИФА приняла решение после предложения заменить Италию на Иран на ЧМ-2026
Футбол | 24.04.2026, 06:57
ФИФА приняла решение после предложения заменить Италию на Иран на ЧМ-2026
ФИФА приняла решение после предложения заменить Италию на Иран на ЧМ-2026
Пономаренко хочет купить лондонский клуб. Там играет знаменитый украинец
Футбол | 24.04.2026, 07:55
Пономаренко хочет купить лондонский клуб. Там играет знаменитый украинец
Пономаренко хочет купить лондонский клуб. Там играет знаменитый украинец
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. В УАФ определились с будущим Реброва
ОФИЦИАЛЬНО. В УАФ определились с будущим Реброва
22.04.2026, 11:06 127
Футбол
Названо имя нового тренера сборной Украины. Контракт на три года – источник
Названо имя нового тренера сборной Украины. Контракт на три года – источник
22.04.2026, 22:22 28
Футбол
Кварцяный выбрал двух кандидатов на пост наставника сборной Украины
Кварцяный выбрал двух кандидатов на пост наставника сборной Украины
22.04.2026, 14:51 27
Футбол
Свитолина сенсационно проиграла 63-й ракетке на старте тысячника в Мадриде
Свитолина сенсационно проиграла 63-й ракетке на старте тысячника в Мадриде
23.04.2026, 13:36 62
Теннис
Джошуа хотел сбежать с тренировок Усика, но произошло непредвиденное
Джошуа хотел сбежать с тренировок Усика, но произошло непредвиденное
23.04.2026, 22:07
Бокс
Главная сенсация турнира. Чернигов выбил из Кубка Украины Металлист 1925
Главная сенсация турнира. Чернигов выбил из Кубка Украины Металлист 1925
22.04.2026, 22:21 223
Футбол
«Приветствуем в команде». Украинский клуб объявил о назначении Реброва
«Приветствуем в команде». Украинский клуб объявил о назначении Реброва
23.04.2026, 10:14 10
Футбол
Герой ФК Чернигов обратился к Ярмоленко после сенсации в Кубке Украины
Герой ФК Чернигов обратился к Ярмоленко после сенсации в Кубке Украины
23.04.2026, 07:04 1
Футбол
