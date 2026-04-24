Дарио СРНА: «Из-за них мы все потеряли. Живы только благодаря ему»

Легенда донецкого Шахтера Дарио Срна вспомнил победу «горняков» в Кубке УЕФА в 2009 году, объяснив, как нападение рф на Украину повлияло на донецкую команду.

– Финал Кубка УЕФА 2009 – исторический момент для клуба, вы были MVP. Это величайшее достижение «Шахтера»?

– Я пришел в 2003 году, и мы выиграли этот трофей в 2009 году. Это что-то невероятное для украинского футбола, всей страны. И, конечно, после этого мы начали строить фантастическую команду, отличный стадион – «Донбасс Арена».

Но, к сожалению, из-за россии мы потеряли все. Война для нас началась в 2014 году, а не в 2022-м. 17-18 мая 2014 года мы потеряли все: наш дом, тренировочную базу, стадион, болельщиков.

Но мы до сих пор живы благодаря нашему президенту – Ринату Ахметову. Для него футбол – это не бизнес, это любовь, эмоции, адреналин. И в этом году исполняется уже 30 лет, как он президент Шахтера. Думаю, таких президентов в мире немного – это уникальная история, – сказал Срна.

