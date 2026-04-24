  4. Шахтер может переехать из Львова. Ахметов готовит крупную сделку
24 апреля 2026, 11:18 | Обновлено 24 апреля 2026, 11:38
Шахтер может переехать из Львова. Ахметов готовит крупную сделку

Банк Рината Ахметова может купить стадион и базу в Днепре

ПУМБ, банк президента донецкого «Шахтера» Рината Ахметова, ведет активные переговоры о приобретении базы в Приднепровске и стадиона «Днепр-Арена» с Приватбанком, сообщает Telegram-канал «Днепрянин».

Таким образом, донецкий «Шахтер», в случае успешной сделки, сможет проводить свои матчи в Днепре, а не во Львове, как сейчас, но пока никаких конкретных деталей или подтвержденных имен нет.

В сезоне УПЛ 2025/26 «Шахтер» набрал 57 очков в 24 матчах и идет на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата Украины.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» интересуется Гейттором.

Чудова новина. Ця покупка необхідна щоб показати де раки зимують і хто перша скрипка. 
Зі Львова все ж таки легше на матчі єврокубків їздити
Пішли вон з Дніпра. Краще тут взагалі не буде футбола, ніж Дніпро-Арена стане домашним стадіоном для кротів.
