Шахтер может переехать из Львова. Ахметов готовит крупную сделку

ПУМБ, банк президента донецкого «Шахтера» Рината Ахметова, ведет активные переговоры о приобретении базы в Приднепровске и стадиона «Днепр-Арена» с Приватбанком, сообщает Telegram-канал «Днепрянин».

Таким образом, донецкий «Шахтер», в случае успешной сделки, сможет проводить свои матчи в Днепре, а не во Львове, как сейчас, но пока никаких конкретных деталей или подтвержденных имен нет.

В сезоне УПЛ 2025/26 «Шахтер» набрал 57 очков в 24 матчах и идет на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата Украины.

