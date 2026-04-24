Историческое событие. Клуб из Второй лиги пробился в финал Кубка Португалии

23 апреля «Торренсе» и «Фафе» определили второго финалиста Кубка Португалии 2025/26.

Первая встреча команд завершилась вничью (1:1), поэтому ответный матч снял все вопросы относительно будущего участника финала.

Нули на табло держались долго, но удача улыбнулась именно «Торренсе».

Команда дома забила два мяча в концовке матча и одержала важнейшую победу – 2:0.

«Торренсе» из Второй лиги Португалии впервые вышел в финал Кубка, где сыграет против «Спортинга».

Кубок Португалии 2025/26. 1/2 финала, 23 апреля

Ответный матч

«Торренсе» – «Фафе» – 2:0

Голы: Дэвид Бруну, 84, Стопира, 90+13 (пен.)

