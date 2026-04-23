«Это маловероятно». В Нидерландах раскрыли планы Аякса на Зинченко

Амстердамский «Аякс» не планирует предлагать новый контракт украинскому защитнику Александру Зинченко, срок действия соглашения которого с клубом рассчитан до конца текущего сезона. Об этом сообщает Voetbal Primeur.

«Маловероятно, что «Аякс» продлит заканчивающийся контракт левоногого игрока, пока он не будет в форме. После выздоровления Зинченко ситуацию всегда можно будет пересмотреть», – пишет источник.

Зинченко подписал контракт с «Аяксом» на полгода, но из-за травмы успел сыграть в составе амстердамцев всего два матча. Его трансфер из лондонского «Арсенала» обошелся нидерландскому клубу в 1,5 млн евро.

