  4. «Это маловероятно». В Нидерландах раскрыли планы Аякса на Зинченко
23 апреля 2026, 16:08
«Это маловероятно». В Нидерландах раскрыли планы Аякса на Зинченко

Амстердамский клуб не подпишет новый контракт с украинцем

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Амстердамский «Аякс» не планирует предлагать новый контракт украинскому защитнику Александру Зинченко, срок действия соглашения которого с клубом рассчитан до конца текущего сезона. Об этом сообщает Voetbal Primeur.

«Маловероятно, что «Аякс» продлит заканчивающийся контракт левоногого игрока, пока он не будет в форме. После выздоровления Зинченко ситуацию всегда можно будет пересмотреть», – пишет источник.

Зинченко подписал контракт с «Аяксом» на полгода, но из-за травмы успел сыграть в составе амстердамцев всего два матча. Его трансфер из лондонского «Арсенала» обошелся нидерландскому клубу в 1,5 млн евро.

Ранее в Нидерландах поделились неутешительной информацией о будущем Зинченко.

По теме:
ВИДЕО. Матч на 5 голов. Как забил племянник Зеедорфа в Нидерландах
ФОТО. Жена Зинченко эпично потроллила своего мужа
Провальный трансфер. Экс-звезду АПЛ выгонят летом из клуба
чемпионат Нидерландов по футболу Аякс Александр Зинченко
Антон Романенко Источник: Voetbalprimeur
Определена финальная пара Кубка Украины. Когда и где пройдет решающий матч?
Футбол | 22 апреля 2026, 22:23 84
Определена финальная пара Кубка Украины. Когда и где пройдет решающий матч?
Определена финальная пара Кубка Украины. Когда и где пройдет решающий матч?

В финале 20 мая во Львове сыграют Динамо Киев и Чернигов

Заря – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 23 апреля 2026, 13:30 17
Заря – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Заря – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Отличный шанс нарастить отрыв

Лунин обратился к Реброву, который покинул пост тренера сборной Украины
Футбол | 22.04.2026, 18:11
Лунин обратился к Реброву, который покинул пост тренера сборной Украины
Лунин обратился к Реброву, который покинул пост тренера сборной Украины
Маркевич вышел с заявлением после информации, что он заменит Реброва
Футбол | 23.04.2026, 09:17
Маркевич вышел с заявлением после информации, что он заменит Реброва
Маркевич вышел с заявлением после информации, что он заменит Реброва
Эксперт: «На месте Монзуль я бы сразу подал в отставку»
Футбол | 23.04.2026, 14:35
Эксперт: «На месте Монзуль я бы сразу подал в отставку»
Эксперт: «На месте Монзуль я бы сразу подал в отставку»
Комментарии 1
Не пощастило Александру з травмою. Був шанс знову заграти
ОФИЦИАЛЬНО. В УАФ определились с будущим Реброва
ОФИЦИАЛЬНО. В УАФ определились с будущим Реброва
22.04.2026, 11:06 126
Футбол
Названо имя нового тренера сборной Украины. Контракт на три года – источник
Названо имя нового тренера сборной Украины. Контракт на три года – источник
22.04.2026, 22:22 27
Футбол
ЧМ-2026 по снукеру. Трамп вышел во второй раунд, большая драма для Мерфи
ЧМ-2026 по снукеру. Трамп вышел во второй раунд, большая драма для Мерфи
22.04.2026, 06:23
Снукер
Буковина – Динамо – 0:3. Первый финалист. Видео голов и обзор матча
Буковина – Динамо – 0:3. Первый финалист. Видео голов и обзор матча
21.04.2026, 22:06 5
Футбол
Йожеф Сабо дал оценку полуфинальному матчу Кубка Украины Буковина – Динамо
Йожеф Сабо дал оценку полуфинальному матчу Кубка Украины Буковина – Динамо
21.04.2026, 20:49 3
Футбол
Главная сенсация турнира. Чернигов выбил из Кубка Украины Металлист 1925
Главная сенсация турнира. Чернигов выбил из Кубка Украины Металлист 1925
22.04.2026, 22:21 227
Футбол
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
22.04.2026, 05:32 1
Бокс
Ракета на взлете. Ронни О'Салливан на старте ЧМ проводит легкую прогулку
Ракета на взлете. Ронни О'Салливан на старте ЧМ проводит легкую прогулку
21.04.2026, 21:12
Снукер
