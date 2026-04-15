В Нидерландах поделились неутешительной информацией о будущем Зинченко

Нидерландский инсайдер Мунир Буалин заявил, что шансы на то, что украинец Александр Зинченко останется в амстердамском «Аяксе», не слишком велики, ведь клубу нужен новый левый защитник уже летом.

«Они, безусловно, посмотрят на него в Амстердаме, когда он снова будет в форме, но «Аяксу» нужен левый защитник, который сможет сразу принести пользу», – цитирует Буалина Soccernews.

Зинченко подписал контракт с «Аяксом» на полгода, но из-за травмы успел сыграть в составе амстердамцев всего два матча. Его трансфер из лондонского «Арсенала» обошелся нидерландскому клубу в 1,5 млн евро.

Сообщалось, что в «Аяксе» летом готовят революцию, клуб уже принял план по Зинченко.