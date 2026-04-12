В Аяксе летом готовят революцию. Клуб принял план по Зинченко
Украинец все еще может остаться в Амстердаме
В амстердамском «Аяксе» летом планируют серьезно обновить состав команды, чтобы она могла сразиться за чемпионство в Нидерландах, сообщает Soccernews.
По информации источника, спортивный директор нидерландского клуба Йорди Кройф рассматривает варианты с трансферами сразу семи игроков, чтобы усилить проблемные позиции.
Отмечается, что в «Аяксе» хотят подписать нового левого защитника, способного сразу проявить себя. Что касается украинца Александра Зинченко, который играл на этой позиции и получил тяжелую травму, то клуб будет следить за ним, когда тот восстановится.
Ранее Зинченко перенес операцию на травмированном колене.
