Альваро АРБЕЛОА: «Говорили, что он не способен играть в важных матчах»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа восхищается игрой полузащитника Арды Гюлера, который блеснул в матче с «Баварией» в Лиге чемпионов.

«Когда я пришел сюда, говорили, что он не способен играть в важных матчах. Но посмотрите, как он действовал против «Баварии» и «Сити». Я всегда видел его талант, его стремление и самоотверженность, на которые способен такой игрок. Это его заслуга, потому что он учился на своих ошибках», – заявил тренер «Реала».

«Сезон Арды Гюлера – это большое достижение. Он игрок, которому не только суждено добиться больших успехов в будущем, но он уже делает это сейчас», – добавил Альваро Арбелоа.

21-летний Гюлер провел 49 матчей за «Реал» в текущем сезоне, забил шесть мячей и 13 раз ассистировал партнерам.