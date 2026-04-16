Арда Гюлер установил ряд достижений в игре против Баварии
Турецкий полузащитник Реала отличился интересными рекордами в Лиге чемпионов
Турецкий полузащитник мадридского Реала Арда Гюлер во втором четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против Баварии установил целый ряд достижений в турнире.
Как мы уже сообщали ранее, Гюлер стал автором самого быстрого гола в истории Реала в ЛЧ (00:35).
Также полузащитник «сливочных» стал первым представителем Турции, оформившим дубль в матчах плей-офф Лиги чемпионов.
Оба гола Гюлера были забиты из-за пределов штрафной, лишь двум игрокам Реала ранее удавалось подобное в одном матче турнира: Роберто Карлосу в матче против Байера (2000) и Криштиану Роналду в матче против Цюриха (2009).
He is just the third Real Madrid player to score 2+ goals from outside of the box in a Champions League game:
◎ Roberto Carlos (2000 vs Leverkusen)
◎ Cristiano Ronaldo (2009 vs Zurich)
◉ Arda Guler (2026 vs Bayern)
🇹🇷 Arda Güler devient le 1er joueur turc de l'histoire à inscrire un doublé en phase à élimination directe de Ligue des Champions (depuis 1992/93). #BAYRMA— Stats Foot (@Statsdufoot) April 15, 2026
