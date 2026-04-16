  4. Арда Гюлер установил ряд достижений в игре против Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Гюлер

Турецкий полузащитник мадридского Реала Арда Гюлер во втором четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против Баварии установил целый ряд достижений в турнире.

Как мы уже сообщали ранее, Гюлер стал автором самого быстрого гола в истории Реала в ЛЧ (00:35).

Также полузащитник «сливочных» стал первым представителем Турции, оформившим дубль в матчах плей-офф Лиги чемпионов.

Оба гола Гюлера были забиты из-за пределов штрафной, лишь двум игрокам Реала ранее удавалось подобное в одном матче турнира: Роберто Карлосу в матче против Байера (2000) и Криштиану Роналду в матче против Цюриха (2009).

