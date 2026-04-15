Реал забил свой самый быстрый гол в Лиге чемпионов, а Бавария пропустила
Гол Гюлера на первой минуте вошел в историю обоих клубов в турнире
Турецкий полузащитник Реала Арда Гюлер забил самый быстрый гол в истории мадридцев в Лиге чемпионов.
Футболисту понадобилось всего 35 секунд, чтобы открыть счет в выездном четвертьфинальном матче против Баварии.
Предыдущее достижение Реала принадлежало Гарету Бэйлу, в 2016 году забившему в ворота Легии на 57 секунде игры.
Что касается Баварии, то гол Гюлера стал самым быстрым пропущенным в истории мюнхенцев в ЛЧ.
Предыдущий рекорд в матчах против Баварии принадлежал Рафинье из Барселоны, в 2024 году забивший гол на 55 секунде поединка.
Arda Güler's goal after 35 seconds is the fastest scored by Real Madrid in a Champions League game, after Gareth Bale's vs Legia Warsaw (57 secs in Nov 2016).— Opta Analyst (@OptaAnalyst) April 15, 2026
It is also the earliest Bayern Munich have conceded after Raphinha for Barcelona (55 secs in Oct 2024).#UCL pic.twitter.com/nVYbeX9vx6
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ливерпуль и Барселона выбыли из турнира на стадии 1/4 финала
Вячеслав Заховайло – о последних матчах киевлян в чемпионате