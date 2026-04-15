Реал забил свой самый быстрый гол в Лиге чемпионов, а Бавария пропустила

Турецкий полузащитник Реала Арда Гюлер забил самый быстрый гол в истории мадридцев в Лиге чемпионов.

Футболисту понадобилось всего 35 секунд, чтобы открыть счет в выездном четвертьфинальном матче против Баварии.

Предыдущее достижение Реала принадлежало Гарету Бэйлу, в 2016 году забившему в ворота Легии на 57 секунде игры.

Что касается Баварии, то гол Гюлера стал самым быстрым пропущенным в истории мюнхенцев в ЛЧ.

Предыдущий рекорд в матчах против Баварии принадлежал Рафинье из Барселоны, в 2024 году забивший гол на 55 секунде поединка.