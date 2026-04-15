  ВИДЕО. Бурное начало, ошибка вратаря. Реал и Бавария обменялись голами
Лига чемпионов
15 апреля 2026, 22:13 | Обновлено 15 апреля 2026, 22:39
ВИДЕО. Бурное начало, ошибка вратаря. Реал и Бавария обменялись голами

Счёт в матче – 1:1

Getty Images/Global Images Ukraine. Бавария - Реал

«Бавария» и «Реал Мадрид» обменялись быстрыми голами в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Гости открыли счет уже на 1-й минуте – отличился Арда Гюлер, воспользовавшийся ошибкой вратаря мюнхенцев Мануэля Нойера.

Впрочем, хозяева быстро отыгрались: на 6-й минуте полузащитник Александар Павлович восстановил равновесие – 1:1

Поединок проходит в Мюнхене, а главным арбитром встречи является Славко Винчич.

Напомним, в первом матче «Бавария» одержала победу со счетом 2:1.

ГОЛ! Гюлер, 1, мин, 0:1!

ГОЛ! Павлович, 6, мин, 1:1!

По теме:
ВИДЕО. Шедевр от Гюллера, ответ от Кейна. Забили уже 4 гола
Бавария – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Реал забил свой самый быстрый гол в Лиге чемпионов, а Бавария пропустила
Бавария Реал Мадрид видео голов и обзор Бавария - Реал Лига чемпионов Александар Павлович Арда Гюлер
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эксперт: «Буковина скоро будет в УПЛ. И что с ними делать?»
Футбол | 15 апреля 2026, 19:55 18
Эксперт: «Буковина скоро будет в УПЛ. И что с ними делать?»
Эксперт: «Буковина скоро будет в УПЛ. И что с ними делать?»

Вацко считает, что клубу нельзя разрешать играть дома

ПСЖ нашел вратаря, который должен заменить Сафонова
Футбол | 15 апреля 2026, 21:21 0
ПСЖ нашел вратаря, который должен заменить Сафонова
ПСЖ нашел вратаря, который должен заменить Сафонова

Клуб следит за Вербрюггеном

Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: ПСЖ и Атлетико – в полуфинале
Футбол | 15.04.2026, 06:23
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: ПСЖ и Атлетико – в полуфинале
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: ПСЖ и Атлетико – в полуфинале
«Ха-ха». Ковтун ответил украинцам на критику в связи со сменой гражданства
Другие виды | 15.04.2026, 05:25
«Ха-ха». Ковтун ответил украинцам на критику в связи со сменой гражданства
«Ха-ха». Ковтун ответил украинцам на критику в связи со сменой гражданства
Обнародованы новые подробности допингового скандала с Мудриком
Футбол | 15.04.2026, 09:27
Обнародованы новые подробности допингового скандала с Мудриком
Обнародованы новые подробности допингового скандала с Мудриком
Популярные новости
18-летний австралиец побил рекорд Усэйна Болта
18-летний австралиец побил рекорд Усэйна Болта
14.04.2026, 21:44
Другие виды
Мирону Маркевичу нашли помощника в сборной Украины
Мирону Маркевичу нашли помощника в сборной Украины
15.04.2026, 09:56 11
Футбол
Очередная Ремонтада провалилась. Атлетико выбил Барселону из Лиги чемпионов
Очередная Ремонтада провалилась. Атлетико выбил Барселону из Лиги чемпионов
15.04.2026, 00:05 56
Футбол
Рома продаст Довбика – есть покупатель из АПЛ
Рома продаст Довбика – есть покупатель из АПЛ
13.04.2026, 23:32 17
Футбол
Решение принято. Ребров определился со своим будущим в сборной Украины
Решение принято. Ребров определился со своим будущим в сборной Украины
14.04.2026, 06:12 16
Футбол
Тайсон Фьюри отказался сразиться со звездным боксером
Тайсон Фьюри отказался сразиться со звездным боксером
13.04.2026, 21:20
Бокс
Источник: в УАФ выбрали нового тренера сборной Украины вместо Реброва
Источник: в УАФ выбрали нового тренера сборной Украины вместо Реброва
14.04.2026, 07:39 92
Футбол
ФЬЮРИ: «Забудьте об этом супертяже, он уже закончился, ему конец»
ФЬЮРИ: «Забудьте об этом супертяже, он уже закончился, ему конец»
15.04.2026, 04:32 1
Бокс
