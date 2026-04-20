Василий КОБИН: «Пока у нас нет стабильности»

В поединке 24-го тура Первой лиги «Ингулец» на выезде сыграл вничью с ФК «Феникс-Мариуполь». Результат матча прокомментировал наставник «Ингульца» Василий Кобин.

– Как оцените сегодняшний поединок, результат? Довольны ли вообще тем, что увидели? Команда забила первый гол после зимней паузы. Как вы все оцените?

– Игра мне понравилась с двух сторон. Конечно, и нам нужна была победа, и Фениксу нужна была победа. Они решают свои турнирные задачи, мы свои. Здесь игроки переживали за этот результат и игра двигалась к забитому голу. Кто забил, тот и должен был в этой игре побеждать, но мы забили первыми и допустили ошибку при стандартном положении. Поэтому, наверное, ничья – закономерный результат.

– Чего-то большего ожидали от соперника по игре или к этому и готовились?

– Готовились, понимали, что команда усилилась и достаточно качественно усилилась. Квалифицированные игроки, опытные. И мы ожидали тяжелую игру, тяжелый выезд. Плюс дает о себе знать логистика. Но мы были настроены с большим оптимистом, с большим желанием. Какие-то вещи нам давались, какие-то вещи не давались. Игра переходила от одной команды к другой, но пока у нас нет стабильности. Ждем когда она придет и надеемся, что будем улучшать результаты и качество игры.