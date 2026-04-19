Драма с автоголом. Феникс-Мариуполь сыграл вничью с Ингульцом

В воскресенье, 19 апреля, во Львове состоялся матч 24-го тура Первой лиги. «Феникс-Мариуполь» принимал «Ингулец».

«Ингулец» в предыдущих матчах весенней части чемпионата не выигрывал и даже не забивал. И гол Богдана Могильного на 67-й минуте стал для команды Василия Кобина настоящим праздником.

Однако отпраздновать победу «Ингульцу» не удалось. «Феникс-Мариуполь» сравнял счет на 88-й минуте. После подачи углового игрок «Ингульца» евгений Янович срезал мяч в свои ворота.

Первая лига. 24-й тур. Львов, стадион СКИФ. 19 апреля

«Феникс-Мариуполь» – «Ингулец» – 1:1

Голы: Янович, 88 (автогол) – Могильный, 67

Видеозапись матча