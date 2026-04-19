  4. Драма с автоголом. Феникс-Мариуполь сыграл вничью с Ингульцом
Первая лига
Феникс-Мариуполь
19.04.2026 15:00 – FT 1 : 1
Ингулец
Украина. Первая лига
19 апреля 2026, 17:19 | Обновлено 19 апреля 2026, 17:32
Драма с автоголом. Феникс-Мариуполь сыграл вничью с Ингульцом

Поединок «Феникс-Мариуполь» – «Ингулец» завершился со счетом 1:1

19 апреля 2026, 17:19 | Обновлено 19 апреля 2026, 17:32
313
0
Драма с автоголом. Феникс-Мариуполь сыграл вничью с Ингульцом
ФК Феникс-Мариуполь

В воскресенье, 19 апреля, во Львове состоялся матч 24-го тура Первой лиги. «Феникс-Мариуполь» принимал «Ингулец».

«Ингулец» в предыдущих матчах весенней части чемпионата не выигрывал и даже не забивал. И гол Богдана Могильного на 67-й минуте стал для команды Василия Кобина настоящим праздником.

Однако отпраздновать победу «Ингульцу» не удалось. «Феникс-Мариуполь» сравнял счет на 88-й минуте. После подачи углового игрок «Ингульца» евгений Янович срезал мяч в свои ворота.

Первая лига. 24-й тур. Львов, стадион СКИФ. 19 апреля

«Феникс-Мариуполь» – «Ингулец» – 1:1

Голы: Янович, 88 (автогол) – Могильный, 67

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Евгений Янович (Феникс-Мариуполь).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Могильный (Ингулец).
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Феникс-Мариуполь Ингулец Евгений Янович автогол
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
