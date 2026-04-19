  Феникс-Мариуполь – Ингулец – 1:1. Помог соперник. Видео голов и обзор матча
Украина. Первая лига
19 апреля 2026, 20:41
Феникс-Мариуполь – Ингулец – 1:1. Помог соперник. Видео голов и обзор матча

Феникс-Мариуполь спасся от поражения благодаря автоголу игрока «Ингульца»

В поединке 24-го тура Первой лиги «Феникс-Мариуполь» во Львове принимал «Ингулец». Гости забили два мяча, правда один из них – в свои ворота.

Гол Богдана Могильного на 67-й минуте стал для «Ингульца» настоящим праздником. Ведь в предыдущих матчах весенней части чемпионата команда Василия Кобина не выигрывала и даже не забивала.

Однако отпраздновать долгожданную победу «Ингульцу» не удалось. «Феникс-Мариуполь» сравнял счет на 88-й минуте. После подачи углового игрок «Ингульца» Евгений Янович срезал мяч в свои ворота.

Первая лига. 24-й тур. Львов, стадион СКИФ. 19 апреля

«Феникс-Мариуполь» – «Ингулец» – 1:1

Голы: Янович, 88 (автогол) – Могильный, 67

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Евгений Янович (Феникс-Мариуполь).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Могильный (Ингулец).
По теме:
Будучност при активном участии Ковляра разгромила Клуж-Напоку
Астон Вилла – Сандерленд – 4:3. Дубль и гол на 90+3. Видео голов, обзор
Ман Сити – Арсенал – 2:1. Мяч Холанда и ошибка кипера. Видео голов и обзор
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины автогол Ингулец Богдан Могильный Евгений Янович Феникс-Мариуполь видео голов и обзор
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПСЖ с Лионом назвали составы: где Забарный и Яремчук?
Футбол | 19 апреля 2026, 21:21 1
ПСЖ с Лионом назвали составы: где Забарный и Яремчук?
ПСЖ с Лионом назвали составы: где Забарный и Яремчук?

Илья Забарный вступит в бой сразу, а Романа Яремчука ждем по ходу игры

Решение принято. Вратарь сборной Украины больше не нужен клубу
Футбол | 19 апреля 2026, 08:34 3
Решение принято. Вратарь сборной Украины больше не нужен клубу
Решение принято. Вратарь сборной Украины больше не нужен клубу

Бущан покинет «Полесье»

Катастрофа с ошибками. Сборная Украины U-18 сыграла матч ЧМ по хоккею
Хоккей | 19.04.2026, 16:01
Катастрофа с ошибками. Сборная Украины U-18 сыграла матч ЧМ по хоккею
Катастрофа с ошибками. Сборная Украины U-18 сыграла матч ЧМ по хоккею
Легенда Динамо получил звонок и может возглавить сборную Украины
Футбол | 19.04.2026, 09:30
Легенда Динамо получил звонок и может возглавить сборную Украины
Легенда Динамо получил звонок и может возглавить сборную Украины
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я его очень уважал. Жаль, что он ушел»
Футбол | 19.04.2026, 04:32
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я его очень уважал. Жаль, что он ушел»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я его очень уважал. Жаль, что он ушел»
Популярные новости
Стало известно, сколько заработала Свитолина за полуфинал в Штутгарте
Стало известно, сколько заработала Свитолина за полуфинал в Штутгарте
18.04.2026, 21:23 2
Теннис
Бенфика нашла новый клуб для Судакова, которого выгоняет Моуринью
Бенфика нашла новый клуб для Судакова, которого выгоняет Моуринью
18.04.2026, 07:34 36
Футбол
Свитолина идет за трофеем. Определены пары 1/2 финала WTA 500 в Штутгарте
Свитолина идет за трофеем. Определены пары 1/2 финала WTA 500 в Штутгарте
18.04.2026, 00:59 15
Теннис
Источник: Клопп готов возглавить Реал, однако поставил условие по Лунину
Источник: Клопп готов возглавить Реал, однако поставил условие по Лунину
19.04.2026, 11:34 5
Футбол
В Великобритании не согласились с заявлением Александра Усика
В Великобритании не согласились с заявлением Александра Усика
19.04.2026, 01:32
Бокс
Андрей Шевченко официально заявил об отказе Сергея Реброва
Андрей Шевченко официально заявил об отказе Сергея Реброва
18.04.2026, 08:10 33
Футбол
Украинский боксер уничтожил соперника за две минуты в титульном поединке
Украинский боксер уничтожил соперника за две минуты в титульном поединке
18.04.2026, 21:17 4
Бокс
ЛЕОНЕНКО: «Это самое страшное, кто вообще доверил ему такой матч»
ЛЕОНЕНКО: «Это самое страшное, кто вообще доверил ему такой матч»
18.04.2026, 07:02 1
Футбол
