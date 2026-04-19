Феникс-Мариуполь – Ингулец – 1:1. Помог соперник. Видео голов и обзор матча

В поединке 24-го тура Первой лиги «Феникс-Мариуполь» во Львове принимал «Ингулец». Гости забили два мяча, правда один из них – в свои ворота.

Гол Богдана Могильного на 67-й минуте стал для «Ингульца» настоящим праздником. Ведь в предыдущих матчах весенней части чемпионата команда Василия Кобина не выигрывала и даже не забивала.

Однако отпраздновать долгожданную победу «Ингульцу» не удалось. «Феникс-Мариуполь» сравнял счет на 88-й минуте. После подачи углового игрок «Ингульца» Евгений Янович срезал мяч в свои ворота.

Первая лига. 24-й тур. Львов, стадион СКИФ. 19 апреля

«Феникс-Мариуполь» – «Ингулец» – 1:1

Голы: Янович, 88 (автогол) – Могильный, 67

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча