Феникс-Мариуполь – Ингулец – 1:1. Помог соперник. Видео голов и обзор матча
В поединке 24-го тура Первой лиги «Феникс-Мариуполь» во Львове принимал «Ингулец». Гости забили два мяча, правда один из них – в свои ворота.
Гол Богдана Могильного на 67-й минуте стал для «Ингульца» настоящим праздником. Ведь в предыдущих матчах весенней части чемпионата команда Василия Кобина не выигрывала и даже не забивала.
Однако отпраздновать долгожданную победу «Ингульцу» не удалось. «Феникс-Мариуполь» сравнял счет на 88-й минуте. После подачи углового игрок «Ингульца» Евгений Янович срезал мяч в свои ворота.
Первая лига. 24-й тур. Львов, стадион СКИФ. 19 апреля
«Феникс-Мариуполь» – «Ингулец» – 1:1
Голы: Янович, 88 (автогол) – Могильный, 67
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Илья Забарный вступит в бой сразу, а Романа Яремчука ждем по ходу игры
Бущан покинет «Полесье»