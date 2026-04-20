Лэмпард стал рекордсменом Ковентри Сити, превзойдя достижение Робинса

Главный тренер Ковентри Сити Фрэнк Лэмпард, кроме того, что вывел команду в АПЛ, установил новый рекорд клуба по среднему количеству набранных очков за матч во всех турнирах.

В активе Лэмпарда 1.84 очка за игру (79 матчей).

Англичанин превзошел уже предварительное достижение Марка Робинса, который в 2012-2013 годах набирал 1.79 очков в среднем за игру.

Стоит отметить, что в расчет принимались тренеры, которые провели во главе Ковентри Сити минимум 30 матчей.

Тренеры Ковентри Сити с наибольшим средним количеством набранных очков за матч во всех турнирах (проведших 30+ поединков во главе клуба)