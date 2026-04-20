Лэмпард стал рекордсменом Ковентри Сити, превзойдя достижение Робинса
Вспомним топ-10 самых успешных тренеров в истории Ковентри Сити (проведших 30+ матчей)
Главный тренер Ковентри Сити Фрэнк Лэмпард, кроме того, что вывел команду в АПЛ, установил новый рекорд клуба по среднему количеству набранных очков за матч во всех турнирах.
В активе Лэмпарда 1.84 очка за игру (79 матчей).
Англичанин превзошел уже предварительное достижение Марка Робинса, который в 2012-2013 годах набирал 1.79 очков в среднем за игру.
Стоит отметить, что в расчет принимались тренеры, которые провели во главе Ковентри Сити минимум 30 матчей.
Тренеры Ковентри Сити с наибольшим средним количеством набранных очков за матч во всех турнирах (проведших 30+ поединков во главе клуба)
- 1.84 – Фрэнк Лэмпард (Англия), 2024-2026, 79 матчей
- 1.79 – Марк Робинс (Англия), 2012-2013, 33 матча
- 1.63 – Джордж Кертис (Англия), 1986-1987, 48 матчей
- 1.51 – Роланд Нильссон (Швеция), 2001-2002, 43 матча
- 1.47 – Марк Робинс (Англия), 2017-2024, 387 матчей
- 1.39 – Иэйн Дауи (Англия), 2007-2008, 49 матчей
- 1.34 – Джон Силлетт (Англия), 1986-1990, 142 матча
- 1.33 – Тони Маубрей (Англия), 2015-2016, 75 матчей
- 1.28 – Питер Рид (Англия), 2004-2005, 32 матча
- 1.28 – Гордон Майлн (Англия), 1974-1981, 312 матчей
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Марта стала чемпионкой турнира WTA 250 во Франции, в финале в двух сетах обыграв Веронику
Тренер – о вертикали сборных