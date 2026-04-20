  4. Лэмпард стал рекордсменом Ковентри Сити, превзойдя достижение Робинса
Англия
20 апреля 2026, 12:09 | Обновлено 20 апреля 2026, 12:11
Лэмпард стал рекордсменом Ковентри Сити, превзойдя достижение Робинса

Вспомним топ-10 самых успешных тренеров в истории Ковентри Сити (проведших 30+ матчей)

Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Лэмпард

Главный тренер Ковентри Сити Фрэнк Лэмпард, кроме того, что вывел команду в АПЛ, установил новый рекорд клуба по среднему количеству набранных очков за матч во всех турнирах.

В активе Лэмпарда 1.84 очка за игру (79 матчей).

Англичанин превзошел уже предварительное достижение Марка Робинса, который в 2012-2013 годах набирал 1.79 очков в среднем за игру.

Стоит отметить, что в расчет принимались тренеры, которые провели во главе Ковентри Сити минимум 30 матчей.

Тренеры Ковентри Сити с наибольшим средним количеством набранных очков за матч во всех турнирах (проведших 30+ поединков во главе клуба)

  • 1.84 – Фрэнк Лэмпард (Англия), 2024-2026, 79 матчей
  • 1.79 – Марк Робинс (Англия), 2012-2013, 33 матча
  • 1.63 – Джордж Кертис (Англия), 1986-1987, 48 матчей
  • 1.51 – Роланд Нильссон (Швеция), 2001-2002, 43 матча
  • 1.47 – Марк Робинс (Англия), 2017-2024, 387 матчей
  • 1.39 – Иэйн Дауи (Англия), 2007-2008, 49 матчей
  • 1.34 – Джон Силлетт (Англия), 1986-1990, 142 матча
  • 1.33 – Тони Маубрей (Англия), 2015-2016, 75 матчей
  • 1.28 – Питер Рид (Англия), 2004-2005, 32 матча
  • 1.28 – Гордон Майлн (Англия), 1974-1981, 312 матчей
