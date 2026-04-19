  4. Ван Дейк забил один из самых поздних победных голов в истории АПЛ
19 апреля 2026, 19:54 | Обновлено 19 апреля 2026, 19:56
Ван Дейк забил один из самых поздних победных голов в истории АПЛ

Вспомним игроков, самые поздние голы которых приносили победу своим командам в Премьер-лиге

19 апреля 2026, 19:54 | Обновлено 19 апреля 2026, 19:56
69
0
Ван Дейк забил один из самых поздних победных голов в истории АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил ван Дейк

Гол нидерландского защитника Ливерпуля Вирджила ван Дейка в ворота Эвертона в 33-м туре АПЛ стал одним из самых поздних победных забитых мячей в истории Премьер-лиги.

Нидерландец забил гол на 90+9:53 минуте.

В истории АПЛ лишь два игрока приносили победы своим командам в более позднее время: Харви Барнс из Ньюкасл Юнайтед в ворота Лидс Юнайтед (90+11:48, 2025/26) и Коул Палмер из Челси в ворота Манчестер Юнайтед (90+10:39, 2023/24).

Самые поздние победные голы в матчах АПЛ (начиная с сезона 2006/07 с момента получения подобных данных)

  • 90+11:48 – Харви Барнс (Ньюкасл Юнайтед, против Лидс Юнайтед, 2025/26)
  • 90+10:39 – Коул Палмер (Челси, против Манчестер Юнайтед, 2023/24)
  • 90+9:53 – Деян Кулушевски (Тоттенхэм Хотспур, против Шеффилд Юнайтед, 2023/24)
  • 90+9:53 – Вирджил ван Дейк (Ливерпуль, против Эвертона, 2025/26)
  • 90+9:45 – Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед, против Брайтона, 2020/21)
  • 90+9:44 – Рио Нгумоха (Ливерпуль, против Ньюкасл Юнайтед, 2025/26)
