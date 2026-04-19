19 апреля 2026, 18:02 | Обновлено 19 апреля 2026, 18:35
Гол на 90+10-й минуте. Определен победитель мерсисайдского дерби

«Эвертон» и «Ливерпуль» выдали невероятный матч с интригой

19 апреля 2026, 18:02 | Обновлено 19 апреля 2026, 18:35
Getty Images/Global Images Ukraine

19 апреля состоялось принципиальное дерби между «Эвертоном» и «Ливерпулем» в 33-м туре Английской Премьер-лиги.

Противостояние вечных соперников прошло на арене «Эвертона» – «Hill Dickinson Stadium».

В стартовом составе хозяев на дерби вышел украинский защитник Виталий Миколенко, который отыграл все 90 минут матча.

«Ливерпуль» нашел свой гол в первом тайме благодаря ошибке «ирисок». Неточная передача привела к быстрой атаке «красных», Мохамед Салах не простил – 0:1.

Хозяева искали свои моменты и все-таки нашли свой шанс. На 54-й минуте Бету замкнул передачу и сравнял счет, травмировав вратаря Георгия Мамардашвили.

«Красные» были вынуждены заменить грузина и продолжили давление, тогда как «ириски», хоть и сбавили темп, все же пытались отвечать.

Опасные моменты так и не были реализованы, дерби Ливерпуля завершилось вничью – 1:1.

Казалось, что матч завершится вничью, но капитан Ливерпуля думал иначе: Вирджил ван Дейк забил на 90+10-й минуте и подарил команде победу в дерби (2:1).

Английская Премьер-лига. 33-й тур, 19 апреля

«Эвертон» – «Ливерпуль» – 1:2

Голы: Бету, 54 – Салах, 29, ван Дейк, 90+10

Фотогалерея матча:

