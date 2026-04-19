Гол на 90+10-й минуте. Определен победитель мерсисайдского дерби
«Эвертон» и «Ливерпуль» выдали невероятный матч с интригой
19 апреля состоялось принципиальное дерби между «Эвертоном» и «Ливерпулем» в 33-м туре Английской Премьер-лиги.
Противостояние вечных соперников прошло на арене «Эвертона» – «Hill Dickinson Stadium».
В стартовом составе хозяев на дерби вышел украинский защитник Виталий Миколенко, который отыграл все 90 минут матча.
«Ливерпуль» нашел свой гол в первом тайме благодаря ошибке «ирисок». Неточная передача привела к быстрой атаке «красных», Мохамед Салах не простил – 0:1.
Хозяева искали свои моменты и все-таки нашли свой шанс. На 54-й минуте Бету замкнул передачу и сравнял счет, травмировав вратаря Георгия Мамардашвили.
«Красные» были вынуждены заменить грузина и продолжили давление, тогда как «ириски», хоть и сбавили темп, все же пытались отвечать.
Опасные моменты так и не были реализованы, дерби Ливерпуля завершилось вничью – 1:1.
Казалось, что матч завершится вничью, но капитан Ливерпуля думал иначе: Вирджил ван Дейк забил на 90+10-й минуте и подарил команде победу в дерби (2:1).
Английская Премьер-лига. 33-й тур, 19 апреля
«Эвертон» – «Ливерпуль» – 1:2
Голы: Бету, 54 – Салах, 29, ван Дейк, 90+10
