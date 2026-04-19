ФОТО. Пропустил и травмировался. Ливерпуль потерял голкипера в дерби
Гиорги Мамардашвили вынужденно покинул пределы поля
Грузинский вратарь «Ливерпуля» Георгий Мамардашвили получил травму в принципиальном матче против «Эвертона» в 33-м туре Английской Премьер-лиги.
Георгий травмировался на «Hill Dickinson Stadium» в эпизоде с пропущенным мячом, когда нападающий «Эвертона» Бету замкнул передачу и шипами влетел в голкипера.
Вратарь «Ливерпуля» пытался подняться, но без помощи врачей не смог встать на ноги. Мамардашвили покинул поле на носилках при счете 1:1.
Место в воротах занял малоизвестный голкипер – Фредерик Вудмен.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Президент УАФ – о смерти Луческу
Олег оценил бомбардирскую гонку в УПЛ