В воскресенье, 19 апреля, состоится поединок 33-го тура чемпионата Англии между «Эвертоном» и «Ливерпулем». По киевскому времени игра начнется в 16:00.

Эвертон

Текущий сезон для «ирисок» проходит более чем удовлетворительно. После 32 туров Премьер-лиги на балансе «Эвертона» уже 47 баллов, благодаря которым он находится на 9-й позиции общего зачета. Однако расстояние от топ-6 скудное – всего 1 зачетный пункт.

Однако в национальном кубке команда не поразила – еще на стадии 1/32 финала ливерпульцы уступили «Сандерленду» в серии пенальти.

Ливерпуль

А вот для команды Арне Слота текущий сезон проходит очень нестабильно. За 32 поединка Премьер-лиги мерсисайдцам удалось добыть в борьбе 55 баллов, что пока пока позволяют им находиться на 5-й строчке турнирной таблицы. От 6-й позиции, которая не даст права сыграть в Лиге чемпионов 2026/27, красные оторвались на 4 очка. В Кубке Англии коллектив смог квалифицироваться в четвертьфинал, однако на этой стадии разгромно уступил «Манчестер Сити» со счетом 4:0.

В Лиге чемпионов «Ливерпуль» также завершил выступления на стадии 1/4 финала – коллектив уступил французскому «ПСЖ» с общим счетом 0:4.

Личные встречи

В последних 5-х ливерпульских дерби небольшое преимущество имеют «красные». «Ливерпулю» удалось добыть в борьбе 3 победы, 1 игра завершилась вничью, а еще 1 выигравший одержал «Эвертон».

Интересные факты

«Ливерпуль» проиграл в 4/5 последних матчах.

За последние 9 домашних игр «Эвертон» победил только дважды.

В последних 11 матчах «Ливерпуль» сохранил ворота сухими лишь 2 раза.

«Эвертон» в свою очередь пропускал в 8/10 предыдущих играх.

Прогноз Sport.ua: обе команды забьют