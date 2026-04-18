Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
18 апреля 2026, 21:59 | Обновлено 18 апреля 2026, 22:08
Эвертон – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 19 апреля в 16:00 по Киеву

В воскресенье, 19 апреля, состоится поединок 33-го тура чемпионата Англии между «Эвертоном» и «Ливерпулем». По киевскому времени игра начнется в 16:00.

Текущий сезон для «ирисок» проходит более чем удовлетворительно. После 32 туров Премьер-лиги на балансе «Эвертона» уже 47 баллов, благодаря которым он находится на 9-й позиции общего зачета. Однако расстояние от топ-6 скудное – всего 1 зачетный пункт.

Однако в национальном кубке команда не поразила – еще на стадии 1/32 финала ливерпульцы уступили «Сандерленду» в серии пенальти.

А вот для команды Арне Слота текущий сезон проходит очень нестабильно. За 32 поединка Премьер-лиги мерсисайдцам удалось добыть в борьбе 55 баллов, что пока пока позволяют им находиться на 5-й строчке турнирной таблицы. От 6-й позиции, которая не даст права сыграть в Лиге чемпионов 2026/27, красные оторвались на 4 очка. В Кубке Англии коллектив смог квалифицироваться в четвертьфинал, однако на этой стадии разгромно уступил «Манчестер Сити» со счетом 4:0.

В Лиге чемпионов «Ливерпуль» также завершил выступления на стадии 1/4 финала – коллектив уступил французскому «ПСЖ» с общим счетом 0:4.

Личные встречи

В последних 5-х ливерпульских дерби небольшое преимущество имеют «красные». «Ливерпулю» удалось добыть в борьбе 3 победы, 1 игра завершилась вничью, а еще 1 выигравший одержал «Эвертон».

Интересные факты

  • «Ливерпуль» проиграл в 4/5 последних матчах.
  • За последние 9 домашних игр «Эвертон» победил только дважды.
  • В последних 11 матчах «Ливерпуль» сохранил ворота сухими лишь 2 раза.
  • «Эвертон» в свою очередь пропускал в 8/10 предыдущих играх.

Прогноз Sport.ua: обе команды забьют с коэффициентом 1.7 по линии БК betking.

Обе забьют 1.7
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Денис Кирильчук
