Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Дубль, 7 голов и интрига. Команды АПЛ выдали безумный матч
19.04.2026 16:00 – FT 4 : 1
19 апреля 2026, 18:11 | Обновлено 19 апреля 2026, 18:32
Дубль, 7 голов и интрига. Команды АПЛ выдали безумный матч

Забитые мячи на любой вкус

19 апреля состоялись два матча 33-го тура Английской Премьер-лиги, которые порадовали болельщиков голами.

«Астон Вилла» и «Сандерленд» устроили настоящий футбольный триллер, забив в общей сложности семь мячей.

Благодаря дублю Олли Уоткинса, а также голам Моргана Роджерса и Темми Абрахама «львы» переиграли соперника в результативном матче – 4:3. Победный мяч был забит на 90+3-й минуте.

Поединок «Ноттингем Форест» и «Бернли» завершился сольным выступлением Моргана Гиббс-Уайта. Форвард «Ноттингем Фореста» оформил хет-трик и помог партнерам разгромить соперника (4:1).

Английская Премьер-лига. 33-й тур, 19 апреля

«Астон Вилла» – «Сандерленд» – 4:3

Голы: Уоткинс, 2, 36, Роджерс, 46, Абрахам, 90+3 – Ригг, 9, Хьюм, 86, Исидор, 87

