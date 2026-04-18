Ноттингем Форест

  Ноттингем – Бернли. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
18 апреля 2026, 22:08 | Обновлено 18 апреля 2026, 22:14
Ноттингем – Бернли. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 19 апреля в 16:00 по Киеву

В воскресенье, 19 апреля, состоится поединок 33-го тура чемпионата Англии между «Ноттингемом» и «Бернли». По киевскому времени игра начнется в 16:00.

Чрезвычайно нестабильные результаты демонстрируют «лесники» в текущем сезоне, хотя это неудивительно, ведь за последние 9 месяцев в клубе работало уже 4 тренера. Тем не менее, за 32 тура Премьер-лиги «Ноттингему» удалось набрать 33 балла, что пока разрешают ему находиться на 16-й позиции общего зачета. Расстояние от зоны вылета невелико – всего 3 зачетных пункта. Кубок Англии «Форест» покинул на стадии 1/32 финала, уступив «Рексхему» в серии пенальти.

Однако очень уверенно выглядят англичане в Лиге Европы – в этом турнире клуб уже смог квалифицироваться в полуфинал, выбив на своем пути «Фенербахче», «Митьюлланд» и «Порту». В 1/2 «Ноттингема» будет ждать матч против «Астон Виллы».

А вот для «бордовых» сезон складывается куда ужаснее. После 32 матчей чемпионата Англии на балансе клуба всего 20 баллов, из-за чего он и находится на предпоследнем, 19-м месте турнирной таблицы. Расстояние от безопасной зоны уже почти неподъемное – 12 очков за 6 игр до завершения сезона.

Не поразили «бордовые» и в Кубке Англии, где на стадии 1/16 финала они со счетом 1:2 проиграли перволиговому «Мансфилду».

Личные встречи

Начиная с 2023 года, коллективы встречались между собой 4 раза. За этот отрезок каждый клуб одержал по 1 победе, а еще 2 игры завершились вничью.

Интересные факты

  • Беспроигрышная серия «Ноттингема» продолжается уже 6 матчей подряд.
  • «Бернли» в свою очередь не может победить уже в 7-х играх подряд.
  • «Бернли» пропустил 63 гола в текущем сезоне чемпионата Англии – самый плохой результат среди всех команд.
  • За 16 выездных матчей Премьер-лиги в этом сезоне «Бернли» получил только 9 баллов.

Прогноз Sport.ua: победа «Ноттингема» с коэффициентом 1.5 по линии БК betking.

