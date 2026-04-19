Англия19 апреля 2026, 21:52 | Обновлено 19 апреля 2026, 21:57
Ноттингем Форест – Бернли – 4:1. Хет-трик Гиббс-Уайта. Видео голов, обзор
19 апреля «Ноттингем Форест» сыграл против «Бернли» в 33-м туре Английской Премьер-лиги.
Поединок на «Сити Граунд» завершился разгромной победой «лесорубов» – 4:1.
Английская Премьер-лига. 33-й тур, 19 апреля
«Ноттингем Форест» – «Бернли» – 4:1
Голы: Гиббс-Уайт, 62, 69, 77, Игор Жезус, 90+8 – Флемминг, 45+2
Видео голов и обзор матча:
События матча
90’ +8
ГОЛ ! Мяч забил Игор Жезус (Ноттингем Форест), асcист Николас Домингес.
77’
ГОЛ ! Мяч забил Морган Гиббс-Уайт (Ноттингем Форест), асcист Райан Йетс.
69’
ГОЛ ! Мяч забил Морган Гиббс-Уайт (Ноттингем Форест), асcист Омари Хатчинсон.
62’
ГОЛ ! Мяч забил Морган Гиббс-Уайт (Ноттингем Форест).
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Зиан Флемминг (Бёрнли), асcист Квилиндсхи Хартман.
