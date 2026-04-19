  4. Валерий КУЦЕНКО: «Пока что фарт не на нашей стороне»
19 апреля 2026, 12:03 |
59
0

Валерий КУЦЕНКО: «Пока что фарт не на нашей стороне»

Наставник «Ворсклы» прокомментировал поражение в матче с «Прикарпатьем»

В матче 24-го тура Первой лиги «Ворскла» со счетом 0:1 проиграла «Прикарпатью». Это поражение стало для «Ворсклы» четвертым подряд. Итог матча подвел тренер полтавского клуба Валерий Куценко.

«Немного тяжело нам в психологическом состоянии сейчас, потому что четыре поражения подряд. Нам пока не хватает спокойствия, чтобы переломить ход игры. Первый тайм нам не понравился, потому что то, что мы просили от ребят, не выполняли.

Во втором тайме больше стали играть агрессивно, просили их выполнять больше передачи с фланга. И были передачи, агрессивно атаковали, но хотелось бы, чтобы они выполняли с первых минут, про что мы договариваемся.

К сожалению, один момент, пенальти, где-то и сломал ход матча, но все равно ребята не опустили руки. Они хотели сравнять, хотели победить, но, к сожалению, пока еще фарт не на нашей стороне», – сказал Валерий Куценко.

События матча

45’ +11
ГОЛ ! С пенальти забил Василий Цюцюра (Прикарпатье).
По теме:
«Была личная договоренность». Русин о сорвавшемся переходе в Карпаты
Тренер Полесья: «Главное, чтобы мы забили больше, чем Шахтер»
Обнародованы стартовые составы на матч УПЛ Кривбасс – Рух
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Не футбол: Роналдо заходит в новый бизнес с миллионами на кону
Футбол | 19 апреля 2026, 09:40 0
ФОТО. Не футбол: Роналдо заходит в новый бизнес с миллионами на кону
ФОТО. Не футбол: Роналдо заходит в новый бизнес с миллионами на кону

Роналдо Назарио решил вложиться в теннисный клуб

Костюк назвал футболиста Динамо, являющегося настоящим лидером команды
Футбол | 18 апреля 2026, 13:41 0
Костюк назвал футболиста Динамо, являющегося настоящим лидером команды
Костюк назвал футболиста Динамо, являющегося настоящим лидером команды

Главный тренер «бело-синих» – о победе над «Зарей» и влиянии Виталия Буяльского

Свитолина проиграла Муховой и не сумела выйти в финал WTA 500 в Штутгарте
Теннис | 18.04.2026, 17:25
Свитолина проиграла Муховой и не сумела выйти в финал WTA 500 в Штутгарте
Свитолина проиграла Муховой и не сумела выйти в финал WTA 500 в Штутгарте
Сборная Украины может потерять футболистов. Шевченко рассказал о проблеме
Футбол | 19.04.2026, 06:32
Сборная Украины может потерять футболистов. Шевченко рассказал о проблеме
Сборная Украины может потерять футболистов. Шевченко рассказал о проблеме
Украинский боксер уничтожил соперника за две минуты в титульном поединке
Бокс | 18.04.2026, 21:17
Украинский боксер уничтожил соперника за две минуты в титульном поединке
Украинский боксер уничтожил соперника за две минуты в титульном поединке
Популярные новости
Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение
Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение
18.04.2026, 05:05 2
Футбол
Гауфф проиграла. Определена соперница Свитолиной в полуфинале Штутгарта
Гауфф проиграла. Определена соперница Свитолиной в полуфинале Штутгарта
17.04.2026, 18:02 1
Теннис
Известный боксер: «Усик? Он его просто разберет на части»
Известный боксер: «Усик? Он его просто разберет на части»
18.04.2026, 01:32
Бокс
Леоненко не сдержал эмоций после четырех пропущенных Луниным от Баварии
Леоненко не сдержал эмоций после четырех пропущенных Луниным от Баварии
17.04.2026, 08:05 2
Футбол
УСИК: «Я готов отказаться от боя. Забирай его, он твой»
УСИК: «Я готов отказаться от боя. Забирай его, он твой»
17.04.2026, 09:05
Бокс
Мирон МАРКЕВИЧ: «Знаете, почему Барселона вылетела из Лиги чемпионов?»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Знаете, почему Барселона вылетела из Лиги чемпионов?»
18.04.2026, 04:02 1
Футбол
Свитолина одолела 14-ю ракетку мира и вышла в полуфинал WTA 500 в Штутгарте
Свитолина одолела 14-ю ракетку мира и вышла в полуфинал WTA 500 в Штутгарте
17.04.2026, 15:20 16
Теннис
Реал принял решение по Лунину после поражения от Баварии
Реал принял решение по Лунину после поражения от Баварии
18.04.2026, 10:28 6
Футбол
