Валерий КУЦЕНКО: «Пока что фарт не на нашей стороне»

В матче 24-го тура Первой лиги «Ворскла» со счетом 0:1 проиграла «Прикарпатью». Это поражение стало для «Ворсклы» четвертым подряд. Итог матча подвел тренер полтавского клуба Валерий Куценко.

«Немного тяжело нам в психологическом состоянии сейчас, потому что четыре поражения подряд. Нам пока не хватает спокойствия, чтобы переломить ход игры. Первый тайм нам не понравился, потому что то, что мы просили от ребят, не выполняли.

Во втором тайме больше стали играть агрессивно, просили их выполнять больше передачи с фланга. И были передачи, агрессивно атаковали, но хотелось бы, чтобы они выполняли с первых минут, про что мы договариваемся.

К сожалению, один момент, пенальти, где-то и сломал ход матча, но все равно ребята не опустили руки. Они хотели сравнять, хотели победить, но, к сожалению, пока еще фарт не на нашей стороне», – сказал Валерий Куценко.