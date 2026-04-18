Падение продолжается. Ворскла проиграла Прикарпатью

В субботу, 18 апреля, в Полтаве состоялся матч 24-го тура Первой лиги. «Ворскла» принимала «Прикарпатье» и потерпела поражение со счетом 0:1

«Ворскла» подходила к матчу с серией из трех поражений. В свою очередь «Прикарпатье» три предыдущих матча завершило вничью.

В первом тайме у обеих команд были шансы открыть счет. Но до перерыва никому из соперников забить не удалось.

Когда команды были в раздевалках, прозвучал сигнал воздушной тревоги. Начало второго тайма пришлось отложить.

После возобновления матча гости вышли вперед. На 56-й минуте капитан «Прикарпатья» Василий Цюцюра реализовал пенальти.

А на 59-й минуте матч снова пришлось прервать из-за воздушной тревоги.

После паузы команды все же доиграли поединок. «Прикарпатье» удержало победный счет, а «Ворскла» потерпела четвертое поражение подряд.

Первая лига. 24-й тур. Полтава, стадион «Молодежный». 18 апреля

«Ворскла» (Полтава) – «Прикарпатье» (Ивано-Франковск) – 0:1

Гол: Цюцюра, 56 (пенальти)

Видеозапись матча