Ворскла – Прикарпатье – 0:1. Капитан забил. Видео гола и обзор матча
Победу гостям принес гол с пенальти
В субботу, 18 апреля, в Полтаве прошел матч 24-го тура Первой лиги. «Ворскла» со счетом 0:1 проиграла «Прикарпатью».
В первом тайме у обеих команд были шансы забить. Но до перерыва никому из соперников так и не удалось открыть счет.
Когда команды готовились выйти на второй тайм, прозвучал сигнал воздушной тревоги.
После возобновления матча гости вышли вперед. На 56-й минуте капитан «Прикарпатья» Василий Цюцюра реализовал пенальти.
А на 59-й минуте матч снова пришлось прервать из-за воздушной тревоги.
После паузы команды все же смогли доиграть поединок. «Прикарпатье» удержало победный счет, а «Ворскла» потерпела четвертое поражение подряд.
Первая лига. 24-й тур. Полтава, стадион «Молодежный». 18 апреля
«Ворскла» (Полтава) – «Прикарпатье» (Ивано-Франковск) – 0:1
Гол: Цюцюра, 56 (пенальти)
