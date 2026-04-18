Ворскла – Прикарпатье – 0:1. Капитан забил. Видео гола и обзор матча

В субботу, 18 апреля, в Полтаве прошел матч 24-го тура Первой лиги. «Ворскла» со счетом 0:1 проиграла «Прикарпатью».

В первом тайме у обеих команд были шансы забить. Но до перерыва никому из соперников так и не удалось открыть счет.

Когда команды готовились выйти на второй тайм, прозвучал сигнал воздушной тревоги.

После возобновления матча гости вышли вперед. На 56-й минуте капитан «Прикарпатья» Василий Цюцюра реализовал пенальти.

А на 59-й минуте матч снова пришлось прервать из-за воздушной тревоги.

После паузы команды все же смогли доиграть поединок. «Прикарпатье» удержало победный счет, а «Ворскла» потерпела четвертое поражение подряд.

Первая лига. 24-й тур. Полтава, стадион «Молодежный». 18 апреля

«Ворскла» (Полтава) – «Прикарпатье» (Ивано-Франковск) – 0:1

Гол: Цюцюра, 56 (пенальти)

