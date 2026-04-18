Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Ворскла – Прикарпатье – 0:1. Капитан забил. Видео гола и обзор матча
Первая лига
Ворскла
18.04.2026 12:00 – FT 0 : 1
Прикарпатье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
18 апреля 2026, 19:18 | Обновлено 18 апреля 2026, 19:19
32
0

Ворскла – Прикарпатье – 0:1. Капитан забил. Видео гола и обзор матча

Победу гостям принес гол с пенальти

32
0
ФК Прикарпатье

В субботу, 18 апреля, в Полтаве прошел матч 24-го тура Первой лиги. «Ворскла» со счетом 0:1 проиграла «Прикарпатью».

В первом тайме у обеих команд были шансы забить. Но до перерыва никому из соперников так и не удалось открыть счет.

Когда команды готовились выйти на второй тайм, прозвучал сигнал воздушной тревоги.

После возобновления матча гости вышли вперед. На 56-й минуте капитан «Прикарпатья» Василий Цюцюра реализовал пенальти.

А на 59-й минуте матч снова пришлось прервать из-за воздушной тревоги.

После паузы команды все же смогли доиграть поединок. «Прикарпатье» удержало победный счет, а «Ворскла» потерпела четвертое поражение подряд.

Первая лига. 24-й тур. Полтава, стадион «Молодежный». 18 апреля

«Ворскла» (Полтава) – «Прикарпатье» (Ивано-Франковск) – 0:1

Гол: Цюцюра, 56 (пенальти)

Видео гола и обзор матча

Видеозапись матча

События матча

45’ +11
ГОЛ ! С пенальти забил Василий Цюцюра (Прикарпатье).
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Прикарпатье Ивано-Франковск Ворскла Полтава Василий Цюцюра видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем