  Ворскла – Прикарпатье. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Ворскла
Прикарпатье
Украина. Первая лига
17 апреля 2026, 16:34 | Обновлено 17 апреля 2026, 16:43
Ворскла – Прикарпатье. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины

Матч начнется 18 апреля в 12:00 по Киеву

17 апреля 2026, 16:34 | Обновлено 17 апреля 2026, 16:43
22
0
Ворскла – Прикарпатье. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
ФК Ворскла

В субботу, 18 апреля, состоится поединок 24-го тура Первой лиги Украины между «Ворсклой» и «Прикарпатье». По киевскому времени игра начнется в 12:00.

Ворскла

У прошлогоднего участника Премьер-лиги в последнее время дела обстоят плохо. И речь идет не только о результатах – за неимением финансирования клуб фактически находится на грани существования. Тем не менее, после 23 туров Первой лиги на балансе «Ворсклы» есть всего 24 балла, благодаря которым она находится на опасном 13 месте турнирной таблицы. Расстояние от перманентной зоны выбывания составляет 6 зачетных пунктов, а вот от 12-й ступени полтавчане отстали только на 1 очко.

Кубок Украины «Ворскла» покинула еще в самом начале – в стадии 1/32 финала полтавский клуб с минимальным счетом уступил сумской «Виктории».

Прикарпатье Ивано-Франковск

Не лучшим образом идет сезон и для представителей Ивано-Франковска. За 23 поединка Первой лиги Украины «Прикарпатью» удалось набрать 29 баллов, позволяющих команде занимать 7-е место общего зачета. Хотя расстояние от зоны переходных матчей на вылет за 7 туров до завершения турнира еще не слишком велико – всего 5 зачетных пунктов.

Кубок Украины клуб также покинул еще на стадии 1/32 финала – в этом раунде «Прикарпатье» вылетело от любительского «Денгоффа», уступив ему серию пенальти.

Личные встречи

В последние годы коллективы встречались между собой только один раз – в первом круге текущего сезона чемпионата. Тогда минимальную победу благодаря голу Фомы удалось одержать «Прикарпатье».

Интересные факты

  • «Ворксла» проиграла в 4/5 поединках весенней части сезона Первой лиги. В этих матчах коллектив не забил ни одного гола.
  • «Прикарпатье», в свою очередь, не смогло победить ни в одном официальном матче после зимнего перерыва. На балансе команды 4 ничьи и 1 поражение.
  • «Ворскла» не сохранила ворота сухими в 4/5 последних матчах, «Прикарпатье» – в 3/5.

Прогноз Sport.ua: тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.5 по линии БК betking.

