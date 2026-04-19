  4. Серьезная травма. Защитник Карпат выбыл на длительный срок
19 апреля 2026, 10:27 | Обновлено 19 апреля 2026, 10:28
Серьезная травма. Защитник Карпат выбыл на длительный срок

Николай Киричок ляжет на операционный стол

19 апреля 2026, 10:27 | Обновлено 19 апреля 2026, 10:28
251
0
Серьезная травма. Защитник Карпат выбыл на длительный срок
ФК Карпаты. Николай Киричок

19-летний защитник «Карпат» Николай Киричок, который выступает на правах аренды в клубе «Рух», досрочно завершил текущий сезон.

Футболист получил серьезное повреждение в домашнем матче 23-го тура УПЛ против «Колоса» (1:1).

По информации издания, на следующей неделе Николаю будет проведена операция в столице Украины. Врачи диагностировали у защитника разрыв передней крестообразной связки.

Вернуться к футболу Киричок сможет не ранее зимнего межсезонья.

В этом сезоне Николай отыграл всего шесть матчей, но забить или ассистировать ему не удалось.

По теме:
ЛНЗ потерял первые с 12 сентября 2025 года очки на чужом поле
Шищенко взял слово после выхода Буковины в УПЛ, вспомнив о Динамо
Роман ГРИГОРЧУК: «Уже утром было ощущение, что все не так»
Николай Киричок Карпаты Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига операция Рух Львов
Андрей Витренко Источник: ТаТоТаке
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинский боксер уничтожил соперника за две минуты в титульном поединке
Бокс | 18 апреля 2026, 21:17 3
Украинский боксер уничтожил соперника за две минуты в титульном поединке
Украинский боксер уничтожил соперника за две минуты в титульном поединке

Александр Грицив не оставил шансов опытному представителю Нигерии Оланреваджу Дуродоле

Без паники: почему Арсенал – все еще фаворит чемпионской гонки АПЛ
Футбол | 19 апреля 2026, 10:06 0
Без паники: почему Арсенал – все еще фаворит чемпионской гонки АПЛ
Без паники: почему Арсенал – все еще фаворит чемпионской гонки АПЛ

Четыре причины, почему «канонирам» не стоит паниковать

Мудрик получает невероятную зарплату в Челси. Названы точные цифры
Футбол | 19.04.2026, 07:02
Мудрик получает невероятную зарплату в Челси. Названы точные цифры
Мудрик получает невероятную зарплату в Челси. Названы точные цифры
ОФИЦИАЛЬНО. Буковина вышла в УПЛ
Футбол | 18.04.2026, 19:59
ОФИЦИАЛЬНО. Буковина вышла в УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Буковина вышла в УПЛ
Костюк назвал футболиста Динамо, являющегося настоящим лидером команды
Футбол | 18.04.2026, 13:41
Костюк назвал футболиста Динамо, являющегося настоящим лидером команды
Костюк назвал футболиста Динамо, являющегося настоящим лидером команды
Популярные новости
Известный боксер: «Усик? Он его просто разберет на части»
Известный боксер: «Усик? Он его просто разберет на части»
18.04.2026, 01:32
Бокс
Бенфика нашла новый клуб для Судакова, которого выгоняет Моуринью
Бенфика нашла новый клуб для Судакова, которого выгоняет Моуринью
18.04.2026, 07:34 35
Футбол
Борьба за еврокубки продолжается. Динамо победило Зарю
Борьба за еврокубки продолжается. Динамо победило Зарю
17.04.2026, 17:31 222
Футбол
Новый лидер. Обновлен рейтинг Золотого мяча после провала Реала и Барселоны
Новый лидер. Обновлен рейтинг Золотого мяча после провала Реала и Барселоны
18.04.2026, 08:52 7
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Это самое страшное, кто вообще доверил ему такой матч»
ЛЕОНЕНКО: «Это самое страшное, кто вообще доверил ему такой матч»
18.04.2026, 07:02 1
Футбол
Андрей Шевченко официально заявил об отказе Сергея Реброва
Андрей Шевченко официально заявил об отказе Сергея Реброва
18.04.2026, 08:10 29
Футбол
УСИК: «Я готов отказаться от боя. Забирай его, он твой»
УСИК: «Я готов отказаться от боя. Забирай его, он твой»
17.04.2026, 09:05
Бокс
Будет украинское дерби! Подрез без борьбы вышла в финал WTA 250 в Руане
Будет украинское дерби! Подрез без борьбы вышла в финал WTA 250 в Руане
18.04.2026, 17:49 47
Теннис
