Серьезная травма. Защитник Карпат выбыл на длительный срок

19-летний защитник «Карпат» Николай Киричок, который выступает на правах аренды в клубе «Рух», досрочно завершил текущий сезон.

Футболист получил серьезное повреждение в домашнем матче 23-го тура УПЛ против «Колоса» (1:1).

По информации издания, на следующей неделе Николаю будет проведена операция в столице Украины. Врачи диагностировали у защитника разрыв передней крестообразной связки.

Вернуться к футболу Киричок сможет не ранее зимнего межсезонья.

В этом сезоне Николай отыграл всего шесть матчей, но забить или ассистировать ему не удалось.