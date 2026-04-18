КОСТЮК: «Что поможет в финале? Как минимум, что не играю с первой ракеткой»

Украинская теннисистка Марта Костюк провела флеш-интервью после победы над Татьяной Марией и выхода в финал турнира WTA 250 в Руане:

– Марта, поздравляем! Когда вы играете так, как сегодня, вас практически невозможно обыграть.

– Да, я уже дважды играла с Татьяной на харде, и думаю, сегодня я действовала очень агрессивно, а ее косые удары не сбивали мой ритм. Понимаю, что многим теннисисткам играть против неё непросто, особенно на траве.

Сегодня мы впервые встретились на грунте, и это было совсем не легко, особенно в начале. Розыгрыши получались затяжными, нужно было много работать ногами. Поэтому, возможно, по счету кажется, что матч прошел легко, но на самом деле это точно не так. Она провела замечательный турнир, и я с большим уважением к ней отношусь.

– Марта, это еще один финал для вас в этом сезоне. Первый был в Брисбене. Что вы вынесли из того финала, что может помочь завтра?

– Ну, как минимум, помогает то, что на этот раз я не играю в финале против первой ракетки мира (смеется).

Я проиграла три последних финала, поэтому с большим нетерпением жду завтрашнего матча. Надеюсь на вашу поддержку – она мне точно понадобится. И, конечно, это всегда здорово – играть в финале, независимо от того, как все сложится. Я очень рада снова оказаться в финале.

19 апреля в решающем поединке соревнований во Франции Костюк встретится с 19-летней украинкой Вероникой Подрез.

