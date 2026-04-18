Определены финалисты грунтового турнира ATP 500 в Барселоне
В финальном мачте сойдутся Артур Фис и Андрей Рублев
18 апреля, на грунтовом турнире ATP 500 в Барселоне завершились полуфинальные поединки.
Пятый сеяный, нейтрал Андрей Рублев (ATP 15) переиграл серба Хамада Меджедовича (ATP 88) в трех сетах за 1 час и 58 минут – 3:6, 6:2, 6:2.
Французский теннисист Артур Фис (ATP 30) одолел испанца Рафаэля Ходара (ATP 55) также в трех партиях за 1 час и 52 минуты – 3:6, 6:3, 6:2.
В поединке за трофей сойдутся Рублев и Фис.
Счет очных встреч игроков – 1:1.
Для Артура – это будет шестой финал в карьере и третий на грунте. Француз оформил 100-ю победу в карьере.
ATP 500 Барселона. 1/2 финала
- Андрей Рублев [5] – Хамад Меджедович [Q] – 3:6, 6:2, 6:2
- Рафаэль Ходар [WC] – Артур Фис [9] – 6:3, 3:6, 2:6
ATP 500 Барселона. Финал
- Андрей Рублев [5] – Артур Фис [9]
