Определены финалисты грунтового турнира ATP 500 в Барселоне

18 апреля, на грунтовом турнире ATP 500 в Барселоне завершились полуфинальные поединки.

Пятый сеяный, нейтрал Андрей Рублев (ATP 15) переиграл серба Хамада Меджедовича (ATP 88) в трех сетах за 1 час и 58 минут – 3:6, 6:2, 6:2.

Французский теннисист Артур Фис (ATP 30) одолел испанца Рафаэля Ходара (ATP 55) также в трех партиях за 1 час и 52 минуты – 3:6, 6:3, 6:2.

В поединке за трофей сойдутся Рублев и Фис.

Счет очных встреч игроков – 1:1.

Для Артура – это будет шестой финал в карьере и третий на грунте. Француз оформил 100-ю победу в карьере.

ATP 500 Барселона. 1/2 финала

Андрей Рублев [5] – Хамад ​Меджедович [Q] – 3:6, 6:2, 6:2

Рафаэль Ходар [WC] – Артур Фис [9] – 6:3, 3:6, 2:6

