Вторая сеяная. Определена соперница Подрез в полуфинале WTA 250 в Руане

Украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 209) получила соперницу в полуфинале грунтового турнира WTA 250 в Руане, Франция.

За выход в решающий поединок юная украинка поборется против второй сеяной соревнований Сораной Кырстей (Румыния, WTA 26), которая проводит последний сезон в карьере.

Кырстя в четвертьфинале Руана нанесла поражение обидчице Александры Олейниковой Анне Бондар (Венгрия, WTA 65). Встреча завершилась в двух сетах за 1 час и 41 минуту.

WTA 250 Руан. Грунт в помещении, 1/4 финала

Анна Бондар (Венгрия) – Сорана Кырстя (Румыния) – 6:7 (2:7), 2:6

Кырстя провела третье очное противостояние против Бондар и одержала третью победу.

Сорана проведет 30-й полуфинал на уровне Тура в карьере и поборется за девятый финал. В 2026 году Кырстя уже добиралась до 1/2 финала на кортах Клуж-Напоки, где в итоге выиграла трофей.

Для Подрез, которая впервые сыграет в полуфинале соревнований WTA, Кырстя станет самой высокорейтинговой соперницей в карьере. Встреча состоится 17 апреля.