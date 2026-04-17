  Свентек в статусе фаворитки проиграла Андреевой в четвертьфинале Штутгарта
17 апреля 2026, 21:36 | Обновлено 17 апреля 2026, 21:38
Свентек в статусе фаворитки проиграла Андреевой в четвертьфинале Штутгарта

Ига в трех сетах уступила Мирре в четвертьфинале пятисотника в Германии

Четвертая ракетка мира Ига Свентек завершила выступления на грунтовом турнире WTA 500 в Штутгарте, Германия.

В четвертьфинале полька в трех сетах проиграла «нейтралке» Мирре Андреевой (WTA 9) за 2 часа и 36 минут.

WTA 500 Штутгарт. Грунт в помещении, 1/4 финала

Ига Свентек (Польша) [3] – Мирра Андреева [6] – 6:3, 4:6, 3:6

Это было четвертое очное противостояние соперниц. Ига в третий раз уступила Мирре.

Свентек проиграла третий из четырех последних матчей. В Штутгарте она успела пройти Лауру Зигемунд.

Андреева в полуфинале поборется либо с Еленой Рыбакиной, либо с Лейло Фернандес.

Тут без перебільшення позорище , подавати в першому сеті першу 70+% , щоб вийти в третьому з 45%. Друга подача дирява, як швейцарський сир. Та і загалом безпричинний розвал у третьому сеті з нічого не можна нічим пояснити. Або полька викине психологиню і візьме собі перерву на декілька місяців і неважливо на рг, вона так його у сні не візьме, або буде так позоритися й далі. А це болотне чудо відчуває, коли форму набрати. Спочатку п'ятисотник в лінці з нульовою конкуренцією , тепер в Штутгарті поки усі 3 суперниці їй самі все віддають. Надія тільки на Рибакіну.
Та Свьонтек без допінгу стала звичайною посередністю.
да какая Ига фаворитка после всех проблем за посл. время?
