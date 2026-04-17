Свентек в статусе фаворитки проиграла Андреевой в четвертьфинале Штутгарта

Четвертая ракетка мира Ига Свентек завершила выступления на грунтовом турнире WTA 500 в Штутгарте, Германия.

В четвертьфинале полька в трех сетах проиграла «нейтралке» Мирре Андреевой (WTA 9) за 2 часа и 36 минут.

WTA 500 Штутгарт. Грунт в помещении, 1/4 финала

Ига Свентек (Польша) [3] – Мирра Андреева [6] – 6:3, 4:6, 3:6

Это было четвертое очное противостояние соперниц. Ига в третий раз уступила Мирре.

Свентек проиграла третий из четырех последних матчей. В Штутгарте она успела пройти Лауру Зигемунд.

Андреева в полуфинале поборется либо с Еленой Рыбакиной, либо с Лейло Фернандес.

