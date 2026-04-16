В Аргентине запретили странный и редкий футбольный прием
В Аргентине футболисты не смогут безнаказанно стоять на мяче
Аргентинская футбольная ассоциация (AFA) официально запретила стояние на мяче во время матчей, классифицируя это как неспортивное поведение.
С сегодняшнего дня игроки, стоящие на мяче, получают жёлтую карточку, а в пользу соперника назначается свободный удар.
Официальные лица заявляют, что это действие считается провокационной насмешкой и рассматривается как «магнит для насилия и травм», а также наносит ущерб имиджу спорта. Правило направлено на искоренение показухи, которая может провоцировать соперников и приводить к дракам на поле. Этот запрет распространяется на все официальные соревнования, находящиеся под юрисдикцией AFA.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
