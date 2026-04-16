Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Аргентине запретили странный и редкий футбольный прием
Аргентина
16 апреля 2026, 21:05
В Аргентине запретили странный и редкий футбольный прием

В Аргентине футболисты не смогут безнаказанно стоять на мяче

X

Аргентинская футбольная ассоциация (AFA) официально запретила стояние на мяче во время матчей, классифицируя это как неспортивное поведение.

С сегодняшнего дня игроки, стоящие на мяче, получают жёлтую карточку, а в пользу соперника назначается свободный удар.

Официальные лица заявляют, что это действие считается провокационной насмешкой и рассматривается как «магнит для насилия и травм», а также наносит ущерб имиджу спорта. Правило направлено на искоренение показухи, которая может провоцировать соперников и приводить к дракам на поле. Этот запрет распространяется на все официальные соревнования, находящиеся под юрисдикцией AFA.

Руслан Полищук Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(23)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем