БЬЕЛСА: «Это новое правило на ЧМ-2026 ничего не дает и многое отнимает»

Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса раскритиковал новое правило на ЧМ-2026, касающееся остановки матчей для гидратации.

На чемпионате мира судьи начали останавливать матчи в середине каждого из таймов, давая возможность игрокам обеих команд восстановить водный баланс и охладиться. Паузы длятся от одной до трёх минут. Аргентинский специалист считает такое решение вредным для футбола.

«Разделение футбола на четыре части вместо двух меняет устоявшееся культурное понимание этого вида спорта. Это ничего не добавляет и многое отнимает.

Когда футбол разделили на четыре тайма, никто не задумывался о том, какое влияние это может оказать на то, что заставляет людей влюбляться в футбол, а скорее думали о других последствиях, которые я не обсуждаю и не анализирую.

До этого решения футбол имел одни характеристики, теперь – другие. Люди влюбляются в эту игру именно из-за её особенностей», – пояснил тренер.