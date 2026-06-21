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  4. БЬЕЛСА: «Это новое правило на ЧМ-2026 ничего не дает и многое отнимает»
Чемпионат мира
21 июня 2026, 15:26 |
549
3

БЬЕЛСА: «Это новое правило на ЧМ-2026 ничего не дает и многое отнимает»

Специалист раскритиковал паузы на водопой

21 июня 2026, 15:26 |
549
3 Comments
БЬЕЛСА: «Это новое правило на ЧМ-2026 ничего не дает и многое отнимает»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марсело Бьелса
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Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса раскритиковал новое правило на ЧМ-2026, касающееся остановки матчей для гидратации.

На чемпионате мира судьи начали останавливать матчи в середине каждого из таймов, давая возможность игрокам обеих команд восстановить водный баланс и охладиться. Паузы длятся от одной до трёх минут. Аргентинский специалист считает такое решение вредным для футбола.

«Разделение футбола на четыре части вместо двух меняет устоявшееся культурное понимание этого вида спорта. Это ничего не добавляет и многое отнимает.

Когда футбол разделили на четыре тайма, никто не задумывался о том, какое влияние это может оказать на то, что заставляет людей влюбляться в футбол, а скорее думали о других последствиях, которые я не обсуждаю и не анализирую.

До этого решения футбол имел одни характеристики, теперь – другие. Люди влюбляются в эту игру именно из-за её особенностей», – пояснил тренер.

В первом туре группового этапа ЧМ-2026 сборная Уругвая сыграла вничью с Саудовской Аравией (1:1). Следующий матч команда Бьелсы проведет в ночь на 22 июня против Кабо-Верде. Также 27 июня уругвайцы сыграют против Испании.

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Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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Комментарии 3
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От классического футбола скоро одно название останется.
Как это раздражает. 
Куча замен, водопой. 
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насправді так, а ще ці дебільні 5-6 замін.
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0
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