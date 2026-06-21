Швеция повторила свое необычное достижение на чемпионатах мира
Шведы умудрились первый матч ЧМ выиграть с разницей в 4+ гола, а второй – проиграть в минус 4
Сборная Швеции стала первой сборной, начиная с 1938 года, победившей в первом матче чемпионата мира с разницей в 4+ мяча, а во втором – проигравшей с разницей в 4 мяча.
Напомним, что в первом туре ЧМ-2026 шведы победили Тунис со счетом 5:1, а затем во втором уступили Нидерландам со счетом 1:5.
Интересным фактом является то, что на ЧМ-1938 подобным «достижением» также отличилась сборная Швеции.
Сначала шведы победили сборную Кубы со счетом 8:0, а затем проиграли сборной Венгрии со счетом 1:5.
4 - Sweden are the first side to win their first game by 4+ goals (5-1) and then lose their second by 4+ goals (1-5) at a FIFA World Cup tournament since...— OptaJoe (@OptaJoe) June 21, 2026
Sweden in 1938.
ABBA. pic.twitter.com/obplDayYsl
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