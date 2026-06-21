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  4. Швеция повторила свое необычное достижение на чемпионатах мира
Чемпионат мира
21 июня 2026, 14:54 |
358
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Швеция повторила свое необычное достижение на чемпионатах мира

Шведы умудрились первый матч ЧМ выиграть с разницей в 4+ гола, а второй – проиграть в минус 4

21 июня 2026, 14:54 |
358
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Швеция повторила свое необычное достижение на чемпионатах мира
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Швеции стала первой сборной, начиная с 1938 года, победившей в первом матче чемпионата мира с разницей в 4+ мяча, а во втором – проигравшей с разницей в 4 мяча.

Напомним, что в первом туре ЧМ-2026 шведы победили Тунис со счетом 5:1, а затем во втором уступили Нидерландам со счетом 1:5.

Интересным фактом является то, что на ЧМ-1938 подобным «достижением» также отличилась сборная Швеции.

Сначала шведы победили сборную Кубы со счетом 8:0, а затем проиграли сборной Венгрии со счетом 1:5.

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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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