ФИФА хочет изменить важное правило перед финалом ЧМ-2026

ФИФА планирует изменить правило, касающееся продолжительности перерыва во время финального матча ЧМ-2026.

Матч состоится 19 июля на стадионе «Мет-Лайф Стадиум» в Ист-Ратерфорде, США. Сообщается, что в перерыве между таймами состоится музыкальная пауза с участием таких всемирно известных звезд, как Джастин Бибер, Шакира, Мадонна и других исполнителей. Изначально планировалось, что на это мероприятие выделят 11 минут, но поскольку выступление пройдет на поле, потребуется дополнительное время для монтажа сцены.

Правила футбола определяют продолжительность перерыва между таймами не более 15 минут. Увеличить его можно только с разрешения арбитра.