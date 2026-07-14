Мирон МАРКЕВИЧ: «У них нет слабых мест»
Тренер – о матче Испания – Франция
Известный украинский тренер Мирон Маркевич поделился своими мыслями о полуфинальном матче ЧМ-2026 Франция — Испания.
«Без преувеличения можно сказать, что пара Франция – Испания достойна финала. Скажу больше: для меня это две сильнейшие сборные на этом турнире. Поэтому жаль, что эти соперники встретятся за шаг до решающей битвы.
У этих команд всё налажено, у них практически нет слабых мест. В их ворота трудно забить, а сами они легко создают голевые моменты. С игровой точки зрения я отдам небольшое преимущество французам, поскольку у них очень сильная линия атаки, что может стать решающим фактором в этом поединке», – сказал Маркевич.
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