Мирон МАРКЕВИЧ: «У них нет слабых мест»

Известный украинский тренер Мирон Маркевич поделился своими мыслями о полуфинальном матче ЧМ-2026 Франция — Испания.

«Без преувеличения можно сказать, что пара Франция – Испания достойна финала. Скажу больше: для меня это две сильнейшие сборные на этом турнире. Поэтому жаль, что эти соперники встретятся за шаг до решающей битвы.

У этих команд всё налажено, у них практически нет слабых мест. В их ворота трудно забить, а сами они легко создают голевые моменты. С игровой точки зрения я отдам небольшое преимущество французам, поскольку у них очень сильная линия атаки, что может стать решающим фактором в этом поединке», – сказал Маркевич.