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Чемпионат мира
14 июля 2026, 19:28 | Обновлено 14 июля 2026, 19:57
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0

Мирон МАРКЕВИЧ: «У них нет слабых мест»

Тренер – о матче Испания – Франция

14 июля 2026, 19:28 | Обновлено 14 июля 2026, 19:57
750
0
Мирон МАРКЕВИЧ: «У них нет слабых мест»
УАФ. Мирон Маркевич
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Известный украинский тренер Мирон Маркевич поделился своими мыслями о полуфинальном матче ЧМ-2026 Франция — Испания.

«Без преувеличения можно сказать, что пара Франция – Испания достойна финала. Скажу больше: для меня это две сильнейшие сборные на этом турнире. Поэтому жаль, что эти соперники встретятся за шаг до решающей битвы.

У этих команд всё налажено, у них практически нет слабых мест. В их ворота трудно забить, а сами они легко создают голевые моменты. С игровой точки зрения я отдам небольшое преимущество французам, поскольку у них очень сильная линия атаки, что может стать решающим фактором в этом поединке», – сказал Маркевич.

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Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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