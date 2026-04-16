Определены все четвертьфиналисты турнира ATP 500 в Мюнхене
Зверев переиграл Диалло, Черундоло разгромил ван де Зандсхулпа
На грунтовом турнире АТР 500 в Мюнхене определены пары 1/4 финала.
Первый сеяный Александр Зверев (ATP 3) одолел канадского казака Габриэля Диалло (ATP 37) в двух сетах за 1 час и 14 минут – 6:1, 6:2.
Сеяный под пятым номером Франсиско Черундоло (ATP 19) разгромил нидерландца Ботика ван де Зандсхулпа (ATP 49) в двух сетах за 1 час и 5 минут – 6:3, 6:0.
ATP 500 Мюнхен. Пары 1/8 финала
Верхняя часть сетки
- Александр Зверев [1] – Габриэль Диалло – 6:1, 6:2
- Ботик ван де Зандсхулп – Франсиско Черундоло [5] – 3:6, 0:6
- Флавио Коболли [4] – Зизу Бергс – 6:2, 6:3
- Вит Копржива – Лучано Дардери [6] – 2:6, 6:4, 6:1
Нижняя часть сетки
- Денис Шаповалов – Фабиан Марожан – 7:6 (7:4), 6:2
- Даниэль Альтмайер – Алекс Молчан [Q] – 4:6, 6:7 (10:12)
- Артур Риндеркнеш [7] – Жоау Фонсека – 3:6, 2:6
- Александер Блокс [WC] – Бен Шелтон [2] – 4:6, 6:7 (8:10)
ATP 500 Мюнхен. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
- Александр Зверев [1] – Франсиско Черундоло [5]
- Флавио Коболли [4] – Вит Копржива
Нижняя часть сетки
- Денис Шаповалов – Алекс Молчан [Q]
- Жоау Фонсека – Бен Шелтон [2]
