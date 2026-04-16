Определены все четвертьфиналисты турнира ATP 500 в Мюнхене

На грунтовом турнире АТР 500 в Мюнхене определены пары 1/4 финала.

Первый сеяный Александр Зверев (ATP 3) одолел канадского казака Габриэля Диалло (ATP 37) в двух сетах за 1 час и 14 минут – 6:1, 6:2.

Сеяный под пятым номером Франсиско Черундоло (ATP 19) разгромил нидерландца Ботика ван де Зандсхулпа (ATP 49) в двух сетах за 1 час и 5 минут – 6:3, 6:0.

ATP 500 Мюнхен. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Александр Зверев [1] – Габриэль Диалло – 6:1, 6:2

[1] – Габриэль Диалло – 6:1, 6:2 Ботик ван де Зандсхулп – Франсиско Черундоло [5] – 3:6, 0:6

Ботик ван де Зандсхулп – [5] – 3:6, 0:6 Флавио Коболли [4] – Зизу Бергс – 6:2, 6:3

[4] – Зизу Бергс – 6:2, 6:3 Вит Копржива – Лучано Дардери [6] – 2:6, 6:4, 6:1

Нижняя часть сетки

Денис Шаповалов – Фабиан Марожан – 7:6 (7:4), 6:2

– Фабиан Марожан – 7:6 (7:4), 6:2 Даниэль Альтмайер – Алекс Молчан [Q] – 4:6, 6:7 (10:12)

Даниэль Альтмайер – [Q] – 4:6, 6:7 (10:12) Артур Риндеркнеш [7] – Жоау Фонсека – 3:6, 2:6

Артур Риндеркнеш [7] – – 3:6, 2:6 Александер Блокс [WC] – Бен Шелтон [2] – 4:6, 6:7 (8:10)

ATP 500 Мюнхен. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Александр Зверев [1] – Франсиско Черундоло [5]

Флавио Коболли [4] – Вит Копржива

Нижняя часть сетки

Денис Шаповалов – Алекс Молчан [Q]

Жоау Фонсека – Бен Шелтон [2]

