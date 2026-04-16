16 апреля 2026, 20:47
Определены все четвертьфиналисты турнира ATP 500 в Мюнхене

Зверев переиграл Диалло, Черундоло разгромил ван де Зандсхулпа

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев

На грунтовом турнире АТР 500 в Мюнхене определены пары 1/4 финала.

Первый сеяный Александр Зверев (ATP 3) одолел канадского казака Габриэля Диалло (ATP 37) в двух сетах за 1 час и 14 минут – 6:1, 6:2.

Сеяный под пятым номером Франсиско Черундоло (ATP 19) разгромил нидерландца Ботика ван де Зандсхулпа (ATP 49) в двух сетах за 1 час и 5 минут – 6:3, 6:0.

ATP 500 Мюнхен. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

  • Александр Зверев [1] – Габриэль Диалло – 6:1, 6:2
  • Ботик ван де Зандсхулп – Франсиско Черундоло [5] – 3:6, 0:6
  • Флавио Коболли [4] – Зизу Бергс – 6:2, 6:3
  • Вит Копржива Лучано Дардери [6] – 2:6, 6:4, 6:1

Нижняя часть сетки

  • Денис Шаповалов Фабиан Марожан – 7:6 (7:4), 6:2
  • Даниэль Альтмайер – Алекс Молчан [Q] – 4:6, 6:7 (10:12)
  • Артур Риндеркнеш [7] – Жоау Фонсека – 3:6, 2:6
  • Александер Блокс [WC] – Бен Шелтон [2] – 4:6, 6:7 (8:10)

ATP 500 Мюнхен. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

  • Александр Зверев [1] – Франсиско Черундоло [5]
  • Флавио Коболли [4] – Вит Копржива

Нижняя часть сетки

  • Денис Шаповалов – Алекс Молчан [Q]
  • Жоау Фонсека – Бен Шелтон [2]

Алина Грушко
