В Полесье заговорили о возможном уходе Ротаня: «Только время покажет»

Тренер житомирского Полесья Сергей Кравченко, эксклюзивно для Sport.ua, признался, что намерен начать самостоятельную тренерскую карьеру, отреагировав на возможное назначение Руслана Ротаня коучем национальной сборной Украины.

– Тренерский штаб Руслана Ротаня – очень сильный и амбициозный коллектив, где каждый тренер – амбициозная личность. Есть ли у вас амбиции стать главным тренером в будущем?

– Конечно, есть! Они всегда были и есть. Другое – покажет время. Сейчас я работаю главным помощником, но меня все устраивает – у нас очень классная коммуникация с Русланом Петровичем. Мне нравится все, что мы делаем, мне нравится, как мы играем. Сейчас меня все устраивает, но амбиции, конечно, есть. Пока никто не знает, когда и как это произойдет.

– Есть слухи о том, что УАФ может предложить Руслану Ротаню должность коуча сборной Украины. Некоторые инсайдеры полагают, что вы можете заменить Руслана Петровича во главе Полесья. Как вы вообще реагируете на такую ​​информацию?

– Слухи – есть слухи. Я не буду это комментировать. Откровенно, не знаю, есть ли там какие-нибудь приглашения у Руслана Петровича или нет... Это все слухи. Только время покажет, кто, куда и когда. В настоящее время я сконцентрирован на работе помощником Руслана Петровича в Полесье и делаю все возможное, чтобы мы одерживали победы, – сказал Сергей.