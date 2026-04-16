Украина. Премьер лига
16 апреля 2026, 11:29
В Полесье заговорили о возможном уходе Ротаня: «Только время покажет»

Сергей Кравченко отреагировал на слухи в СМИ

ФК Полесье

Тренер житомирского Полесья Сергей Кравченко, эксклюзивно для Sport.ua, признался, что намерен начать самостоятельную тренерскую карьеру, отреагировав на возможное назначение Руслана Ротаня коучем национальной сборной Украины.

– Тренерский штаб Руслана Ротаня – очень сильный и амбициозный коллектив, где каждый тренер – амбициозная личность. Есть ли у вас амбиции стать главным тренером в будущем?

– Конечно, есть! Они всегда были и есть. Другое – покажет время. Сейчас я работаю главным помощником, но меня все устраивает – у нас очень классная коммуникация с Русланом Петровичем. Мне нравится все, что мы делаем, мне нравится, как мы играем. Сейчас меня все устраивает, но амбиции, конечно, есть. Пока никто не знает, когда и как это произойдет.

– Есть слухи о том, что УАФ может предложить Руслану Ротаню должность коуча сборной Украины. Некоторые инсайдеры полагают, что вы можете заменить Руслана Петровича во главе Полесья. Как вы вообще реагируете на такую ​​информацию?

– Слухи – есть слухи. Я не буду это комментировать. Откровенно, не знаю, есть ли там какие-нибудь приглашения у Руслана Петровича или нет... Это все слухи. Только время покажет, кто, куда и когда. В настоящее время я сконцентрирован на работе помощником Руслана Петровича в Полесье и делаю все возможное, чтобы мы одерживали победы, – сказал Сергей.

По теме:
Олег ШАНДРУК: «Нет никакой паники. Это поражение не первое и не последнее»
Бартулович о доигровке Металлистом 1925 матча УПЛ: «Бог все видит»
Неожиданно. Шаран с Александрией выкупили все билеты на матч УПЛ
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Итальянская журналистка впечатлила откровенными снимками
Футбол | 16 апреля 2026, 01:49 2
ФОТО. Итальянская журналистка впечатлила откровенными снимками
ФОТО. Итальянская журналистка впечатлила откровенными снимками

Дилетта Леотта все еще хороша собой

Рико ВЕРХОВЕН: «Произошла трагедия, и мы решили отказаться от боя»
Бокс | 16 апреля 2026, 08:22 0
Рико ВЕРХОВЕН: «Произошла трагедия, и мы решили отказаться от боя»
Рико ВЕРХОВЕН: «Произошла трагедия, и мы решили отказаться от боя»

Нидерландец должен был провести бой против Джошуа

Маркевич объяснил, почему Динамо сенсационно уступило Металлисту 1925
Футбол | 16.04.2026, 08:54
Маркевич объяснил, почему Динамо сенсационно уступило Металлисту 1925
Маркевич объяснил, почему Динамо сенсационно уступило Металлисту 1925
Шахтер был строго наказан за нарушение законодательства Украины
Футбол | 15.04.2026, 16:35
Шахтер был строго наказан за нарушение законодательства Украины
Шахтер был строго наказан за нарушение законодательства Украины
Известна оценка Лунина за сумасшедший матч Бавария – Реал
Футбол | 16.04.2026, 07:34
Известна оценка Лунина за сумасшедший матч Бавария – Реал
Известна оценка Лунина за сумасшедший матч Бавария – Реал
Комментарии 2
Теперь в ЛНЗ, а Полесье - в пердив
Вот это поворот
Популярные новости
Голепад в Мюнхене. Реал и Бавария устроили перестрелку в ответном матче
Голепад в Мюнхене. Реал и Бавария устроили перестрелку в ответном матче
15.04.2026, 23:59 48
Футбол
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены полуфинальные пары
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены полуфинальные пары
16.04.2026, 06:23 13
Футбол
ВЕРХОВЕН: «Меня тренирует Фьюри. Усик к такому не привык»
ВЕРХОВЕН: «Меня тренирует Фьюри. Усик к такому не привык»
14.04.2026, 20:00
Бокс
Йожеф САБО: «Хотят, чтобы он возглавил сборную Украины, но это не тренер»
Йожеф САБО: «Хотят, чтобы он возглавил сборную Украины, но это не тренер»
14.04.2026, 09:37 5
Футбол
ФЬЮРИ: «Забудьте об этом супертяже, он уже закончился, ему конец»
ФЬЮРИ: «Забудьте об этом супертяже, он уже закончился, ему конец»
15.04.2026, 04:32 1
Бокс
В Реале определились со стартовым вратарем на матч против Баварии
В Реале определились со стартовым вратарем на матч против Баварии
14.04.2026, 08:42 11
Футбол
Украина не выступит в турнире за право сыграть на ЧМ-2026 вместо Ирана
Украина не выступит в турнире за право сыграть на ЧМ-2026 вместо Ирана
14.04.2026, 13:13 10
Футбол
