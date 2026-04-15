Сергей КРАВЧЕНКО: «Наши арбитры – хорошие. Они умеют судить, но...»

Уже стартовал финальный отрезок нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги. Буквально через месяц мы узнаем, кто выиграет УПЛ, кто завоюет места в еврокубках, а кто — вылетит из высшего дивизиона украинского футбола.

Тренер житомирского «Полесья» Сергей Кравченко, эксклюзивно для Sport.ua, рассказал об успехах и проблемах «волков», возможном дебюте Александра Усика и планах на самостоятельную тренерскую карьеру.

– Сергей Сергеевич, «Полесье» выиграло все матчи, в которых вы исполняли обязанности главного тренера в отсутствие Руслана Ротаня на тренерском мостике из-за дисквалификации. Насколько налажена коммуникация с Русланом Петровичем в моменты его отсутствия?

– Все хорошо. К играм мы готовимся как всегда. Единственное отличие – Руслан Петрович на трибуне (в моменты дисквалификаций – ред.), а не на скамейке запасных. Коммуникация происходит через мобильную связь. Я не могу сказать, что из-за этого возникают какие-то трудности.

– Ваш тренерский штаб сформирован довольно давно. Одни и те же люди работают с Русланом Петровичем на протяжении всей его тренерской карьеры. Кто принимает окончательное решение в ситуациях, когда Ротань дисквалифицирован? Все-таки Руслан Петрович? Или у вас есть право на маневр в игровых эпизодах?

– Нет-нет! Мы всегда общаемся, предлагаем определенные решения, но последнее слово всегда за главным тренером. Здесь даже не о чем говорить. Мы с Русланом Петровичем можем что-то обсудить, я могу что-то предложить, но окончательное решение принимает главный тренер. На то он и главный тренер.

– Хочу вернуться к больной для вас теме. Поговорим о старте нынешнего сезона и начале вашей работы в «Полесье». Ваша команда плохо начала сезон. Причина очевидна – еврокубки. Наши клубы стремятся выйти в еврокубки, но потом часто говорят о сложной логистике, усталости. Возможно ли как-то решить эту проблему в условиях войны?

– Я бы не сказал, что начало нынешнего сезона УПЛ – болезненная тема. Это не болезненная тема, это – наша реальность. В нашей стране идет война. Конечно, есть проблемы и с логистикой, и с усталостью. Они действительно есть! В таких условиях, как сейчас живут украинские команды, больше никто не живет. Это действительно сложно, но мы никогда не жаловались. Мы договорились с футболистами, что ни в каком интервью мы не говорим об усталости, логистике или еще чем-то. Вы правильно сказали, мы стремимся туда попасть, это действительно так. А зачем мы играем в чемпионате? Чтобы попасть в еврокубки. Да, сейчас действительно сложно, но нужно стараться попасть в еврокубки и играть там. Это кайф!

Я не могу сказать, что это был плохой старт сезона. Да, были поражения, но мы прошли два раунда в Лиге конференций. Я не помню, когда кто-то, кроме «Шахтера» и «Динамо», проходил два раунда в еврокубках. Мы играли с «Фиорентиной» на равных. Я не скажу, что это случайность. Это была равная игра, и все могло сложиться совсем иначе. Матчи с «Фиорентиной» — невероятный опыт. Да, усталость, логистика... Теряли очки в чемпионате, но этот опыт, который ты получаешь в еврокубках, ни с чем не сравнится. Возможно, наши победы в чемпионате одержаны именно за счет этого еврокубкового опыта.

Мы поняли одно, думаю, не только мы, но и другие команды, которые попадают в еврокубки... Чтобы достойно выступать в еврокубках и стараться не терять очки в чемпионате, нужно иметь два равноценных состава. У нас на тот момент такой возможности не было. Это действительно сложно. Очень сложно иметь два равноценных состава. Это практически нереально. Но должно быть где-то 20-25 полевых футболистов, чтобы они конкурировали между собой и были на приличном уровне.

– Сейчас дела у «Полесья» в турнирной таблице обстоят гораздо лучше. Многие эксперты и журналисты отмечают именно уровень игры вашей команды. Большинство называет именно вас главными конкурентами «Шахтера» в борьбе за чемпионство. Что может помешать «Полесью» выиграть чемпионат Украины в этом сезоне?

– Что может помешать? Это довольно интересный вопрос (смеется). Приятно, что люди отмечают качество нашей игры. Мы к этому и стремимся. Результат – да, но в первую очередь – это качество игры. Если на поле будет команда, которая понимает, что делать во всех фазах игры, – это облегчает задачу игрокам. Они понимают и выполняют все наши указания. У нас очень сильные игроки, которые могут играть в хороший футбол, а результат – он никуда не денется.

Мы должны каждый день работать над качеством нашей игры. С каждым днём мы должны становиться лучше. Это невероятный труд всех тех, кто работает в футбольном клубе «Полесье».

Я думаю, что фаворит нынешнего сезона – «Шахтер». У нас есть запас турнирных очков, хороший состав и неплохое качество игры. Плюс у «горняков» есть опыт этих баталий за чемпионство. Но есть и другие команды: ЛНЗ, «Динамо», «Кривбасс», «Металлист 1925», «Колос»...

Мы не теряем надежды на завоевание титула УПЛ, но на данный момент отрыв «Шахтера» уже достаточно велик. Сейчас, можно сказать, мы боремся за тройку призеров, но с мечтами о первой строчке турнирной таблицы УПЛ.

Для нас важен каждый матч. Мы не делим матчи на важные и неважные. Будь то «Динамо», «Кривбасс» и «Колос» или «Кудровка» и «Эпицентр» – все эти матчи сложные. Во всех нужно зарабатывать три очка. Гораздо проще двигаться от игры к игре. Следующая игра – самая важная. Мы не думаем о том, что будет через тур или через два тура. Готовимся конкретно к следующему сопернику.

– Уже идет заключительный этап сезона. Не могу не вспомнить ваш скандальный матч против «Динамо» (1:2), ошибки судей были и в матчах других команд. Президент «Полесья» Геннадий Буткевич выступил с заявлением, в котором инициировал отстранение Дениса Шурмана и реформы в украинском судействе. Каково лично ваше мнение по этому поводу?

– О матче с «Динамо» уже много сказано. Это уже история, но для нас эта история не очень хорошая, в которой ошибки судей на тысячу процентов повлияли на результат. По моему мнению, эти ошибки были допущены не просто так. Мне очень интересно, кто за этим стоит. Но это довольно риторический вопрос.

Отстранение? Это должно решать руководство УАФ и другие органы, которые должны проверять арбитров. Нам просто хочется спокойно играть в футбол. Наши арбитры – хорошие. Они умеют судить, но какие-то указания и другие вещи мешают им хорошо выполнять свою работу. Пока мы это не преодолеем – наш футбол не будет прогрессировать. Когда не будет предвзятости – это будет кайф, действительно. Просто кайф. Я уверен, что практически все этого хотят, но наша ментальность и привычки, которые заложены уже очень давно, мешают все это выстроить.

– После международной паузы «Полесье» провело уже два матча. Ваша команда доминировала в обеих встречах, но не смогла обыграть «Верес». В чём причина неудачи?

– Да, мы не смогли обыграть «Верес». Сейчас, если спокойно проанализировать игру, действительно, это была болезненная потеря очков. Это действительно так, но по качеству игры, по статистическим данным, по ощущениям... После того, как мы пересмотрели матч, поняли – это точно был матч, который мы должны были выиграть. То, что мы не одержали победу в этой игре – просто несчастье.

Наверное, где-то недоработали, не хватило концентрации и решающего удара, но по качеству игры... Моменты, удары... На мой взгляд, мы создали достаточно моментов против «Вереса», который довольно низко защищался, чтобы спокойно выиграть эту игру. Но, так в футболе бывает – за это его и любят. Эта потеря очков – досадно, но мы довольны качеством игры и отношением ребят.

– В 23-м туре «Полесье» довольно легко разгромило СК «Полтава» (4:0), применив ротацию. Можно ли сказать, что это был самый легкий матч «волков» в этом сезоне? Задам провокационный вопрос... Что такие команды, как «Полтава», вообще забыли в УПЛ?

– Действительно, сейчас СК «Полтава» находится на последней строчке турнирной таблицы... Им очень тяжело и в финансовом плане, и в плане состава. Победа, в принципе, легкая. Мы забили два быстрых гола, а потом арбитр удалил их игрока. Дело было уже сделано!

Я считаю, что и до удаления (у «Полтавы», ред.) у нас все было под контролем. Мы забили два гола и имели еще моменты. В этом матче удалось применить ротацию – дали сыграть тем, кто меньше играет. Дебютировали Кобернюк и Панчишин – мы очень рады за них. Еще есть ребята, которые сейчас играют за «Полесье-2», но заслуживают дебюта за основную команду. Мы этим очень довольны.

Что Полтава забыла в УПЛ? Я не согласен с вашим мнением, они завоевали право играть в УПЛ на футбольном поле — это круто. Команда, которая не обладает супер-бюджетом, супер-составом – завоевала право играть в УПЛ. Завоевала его на футбольном поле – они должны играть. В этом году им тяжело набирать очки, но я не считаю, что могут быть такие вопросы. Все должно решаться на футбольном поле, нельзя говорить: «Что они здесь забыли?» Я с этим не согласен. Да, они дали возможность играть в УПЛ ребятам, которые это заслужили (выйдя из Первой лиги, – ред.) – это тоже похвально. Действительно, думаю, они почувствовали разницу между УПЛ и Первой лигой Украины.

– Впереди – «Шахтер». Как настраиваетесь на эту игру? Можно ли сказать, что этот матч станет определяющим для «Полесья» в нынешнем сезоне УПЛ?

– Да, впереди – «Шахтер». Как настраиваемся? Ну, это лидер нашего чемпионата, лидер нашего футбола в последние годы. К таким играм настраиваться не нужно. Игра покажет! Будем очень серьезно готовиться к этой игре – это будет проверка для нас на фоне, надеюсь, почти полуфиналиста Лиги конференций. Для нас это очень крутой матч. Можно сказать, проверка на фоне такого соперника – это классно и круто. Мы готовимся очень серьезно.

Будет ли он определяющим? В какой-то степени это действительно так, но, на мой взгляд, каждый матч определяющий, когда команда борется за что-то. Три очка дают за победу над каждым соперником. Как за победу над Полтавой, так и за победу над «Шахтером». У нас осталось 7 матчей, я считаю, что они все определяющие. Можно обыграть «Шахтер», но потерять очки с «Вересом» или «Полтавой». Тогда победа над «Шахтером» не будет иметь никакого значения. Действительно, каждые три турнирных очка могут стать решающими на данном этапе.

– Мы немного поговорили о глубине состава «Полесья» в начале сезона. В зимнее трансферное окно вы довольно существенно укрепили состав, но это были точечные трансферы. Доволен ли тренерский штаб «Полесья» трансферной кампанией этой зимой?

– Мы довольны. Очень довольны. Вы правильно говорите, мы укрепились точечно – нашли футболистов на те позиции, которые нам нужно было усилить. Конечно, если мы берем игрока, то мы берем его в основной состав, но это не гарантирует ему попадания в основной состав.

За счет этих трансферов мы повышаем конкуренцию и повышаем общий уровень команды. Кто будет играть? Это уже решает тренировочный процесс. В нашей команде никому ничего не гарантировано. Даже если игрока купили за большие деньги. Мы повысили общий уровень команды этими подписаниями.

– В заявке «Полесья» числится Александр Усик. Какова его роль в команде? Сможет ли он дебютировать за «Полесье» в официальных матчах этого сезона УПЛ?

– Это наш друг, наш чемпион! Он в заявке, но, если говорить откровенно, я не думаю, что он дебютирует в этом сезоне. Возможно, в каком-то матче, который ничего не будет решать, но, я думаю, что таких матчей в этом сезоне у нас точно не будет. Я надеюсь, что до последнего тура каждый матч будет что-то решать. Но, если будет такая возможность... Почему бы и нет?

– То есть, дебют Усика мы не можем исключать?

– Как мы можем это исключать, если он в заявке нашей команды?

– Вы были довольно эмоциональным футболистом. Насколько сложно перестроиться с карьеры футболиста на карьеру тренера? Знаете, говорят, что хороший тренер должен «убить в себе футболиста». Удалось ли вам это?

– Я не знаю. Лучше спросить у тех, кто рядом со мной, но я считаю, что мне было несложно перестроиться. Я действительно эмоциональный. Но уже менее эмоциональный, чем был раньше. В тренерской карьере ты должен контролировать эмоции, обязан все четко и спокойно анализировать и руководить командой.

Убить футболиста? Не знаю, не думаю, что это нужно. Я никогда не «убью в себе футболиста». Всегда я ставлю себя на место футболиста. Как по мне, это облегчает работу. Ты четко понимаешь игровые ситуации, понимаешь психологию и ментальность футболиста. Понимаешь, как правильно найти к нему подход.

Я считаю, что я спокойно перешел к тренерской деятельности, но я себя готовил. Я понимал, что это мое, мне это нравится. Как это у меня получилось, лучше спросить у людей, которые работают со мной, которые видят меня со стороны.

– Тренерский штаб Руслана Ротаня – очень сильный и амбициозный коллектив, где каждый тренер – амбициозная личность. Есть ли у вас амбиции стать главным тренером в будущем?

– Конечно, есть! Они всегда были и есть. Остальное – покажет время. Сейчас я работаю главным помощником, но меня все устраивает – у нас очень классная коммуникация с Русланом Петровичем. Мне нравится все, что мы делаем, мне нравится, как мы играем. Сейчас меня все устраивает, но амбиции, конечно, есть. Пока никто не знает, когда и как это произойдет.

– Ходят слухи о том, что УАФ может предложить Руслану Ротаню должность тренера сборной Украины. Некоторые инсайдеры считают, что вы можете заменить Руслана Петровича во главе «Полесья». Как вообще реагируете на такую информацию?

– Слухи – это слухи. Я не буду это комментировать. Честно говоря, не знаю, есть ли там какие-то предложения у Руслана Петровича или нет... Это все слухи. Только время покажет, кто, куда и когда. На данный момент я сосредоточен на работе помощником Руслана Петровича в «Полесье» и делаю все возможное, чтобы мы одерживали победы.

– Вернёмся к вашей игровой карьере. Кого вы можете назвать лучшим тренером в вашей футбольной карьере?

– Я могу отметить всех, кто со мной работал. Первым точно назову своего отца. Он никогда не был моим профессиональным тренером, но он – мой личный тренер. Когда я еще был маленьким, он всегда мне подсказывал. За все время моей карьеры отец мне постоянно что-то подсказывал. Мы можем поставить его на первое место.

Начинал я свою профессиональную карьеру в «Шахтере». Там работал под руководством Федоренко и Яровенко – этот период работы был в «Шахтере-2» и третьей команде «горняков».

Павлов, Носов, Момот, Гошкодеря — период «Ворсклы». Очень классный период, когда я только начал играть. Носов поверил в меня. Момот и Гошкодеря — классные тренеры, которые поверили в меня и доверяли мне. Это был крутой период.

Павлов – один из лучших тренеров нашей эпохи, хороший опыт. Это наше тренерское величие. Именно во времена Николая Павлова меня впервые вызвали в национальную сборную Украины. То, как он ведет себя, как поддерживает, как находит правильные слова – это лучший тренер в плане психологии, с которым я работал.

В национальной сборной я работал с Алексеем Михайличенко – он меня вызвал в расположение национальной команды. Ему благодарность. Я играл под его руководством. Михаил Фоменко, Олег Блохин – я благодарен и им, но могу сказать, что это «старая школа», своеобразный «OLD SCHOOL».

В «Динамо» я работал под руководством Газзаева и Сёмина. Не будем сейчас говорить, какой они национальности, но Юрий Сёмин мне нравился как тренер. Спокойный, рассудительный. Мне нравилось, как он видел игру. О Газзаеве не могу сказать того же. Пропустим этот момент.

В «Днепре» был Бессонов, который меня и пригласил в команду. Несколько матчей удалось поработать под руководством Тищенко – классный тренер и человек. Он – легенда «Днепра». Затем его сменил Рамос. На тот момент это был европейский топ-тренер. Именно с ним мы начали по-другому смотреть на футбол. На тактические, функциональные аспекты, на питание, на подготовку – это европейский уровень. Там могу выделить не только Рамоса, но и его тренерский штаб.

Я был у Кварцяного в «Волыни» – это специфический тренер, но он мне доверял, я играл – это тоже опыт. Мирон Маркевич – элита нашего тренерского цеха, могу отметить и его.

Дмитрий Михайленко... Не знаю, почему так, возможно, потому что я стал старше, но... Михайленко я на 100% могу назвать одним из лучших в своей карьере. Конечно, мы много общались, поняли, что у нас где-то схожее видение футбола. Его точно могу отметить. Потом был Йовичевич... Считаю его хорошим тренером, но не много с ним поработал. Он меня и убрал из «Днепра-1», но это не мешает мне его отметить – очень неплохой тренер.

Еще хочу отметить Луиджи Ночентини, который был в тренерском штабе Дмитрия Михайленко где-то полгода. Он работал в тренерском штабе Сарри в «Наполи». Я хочу отметить именно его. Это другое видение. Это – топ-уровень. По организации игры в обороне, в атаке, по деталям, которые он подчеркивал. Это просто топ-тренер.

В те времена мы много общались с Ночентини. Он итальянец, а я довольно хорошо говорю по-итальянски. Мы проводили вместе очень много времени. В тот момент моей любимой командой был «Наполи», который возглавлял Сарри, а тут ещё и приехал помощник из его штаба. Это был джекпот, просто как какая-то мечта. Плюс ко всему он еще и классный чудак. Мы до сих пор дружим и общаемся. Итальянцы просто помешаны на тактике. То, что я взял от него... Думаю, больше всего в тактическом плане мне дал именно он.

Когда я перешел в «Черноморец», тренером был Сергей Ковалец, но он пробыл где-то неделю, а потом тренером назначили Антонова. Под его руководством «Черноморец» вышел в УПЛ. Это интересный этап. Мы с ним уже много лет дружим, мы много советовались, общались и работали вместе – это интересный опыт. Он был тренером, а я – игроком. Было круто!

Далее – Григорчук! То же самое, могу сказать, что он видит и ставит очень неплохой футбол. Мне нравилось, как он работал в «Черноморце». Я не могу сказать, что много с ним работал, но мне нравилось. Его агрессивный, доминирующий и смелый футбол – мне это нравилось.

– Можно ли сказать, что именно этот итальянский специалист стал для вас примером уже в вашей тренерской карьере?

– У меня своё видение футбола, но каждый из тренеров мне что-то дал. Кто-то показал мне, как не следует себя вести, кто-то — некоторые психологические моменты, кто-то — тактические. Больше всего мне дал именно этот итальянец. Он работал в «Днепре», в «Дженоа», в «Эмполи», также работал в сборной Украины с Андреем Шевченко. Сейчас он работает в Базеле. Мы общаемся, но у меня всегда было свое видение футбола. Я могу смело поставить его не на первое место, а на второе – Михайленко. Затем уже все остальные, но я уважаю каждого тренера, с которым работал.

– Давайте немного вернёмся к прошлому сезону. Сенсационное серебро с «Александрией». Как вы думаете, благодаря чему вам удалось добиться такого успеха?

– Это уже история. Сейчас мы работаем с «Полесьем», но это – фантастика. Действительно, это просто фантастика. Занять второе место с «Александрией» – это нечто невероятное. Мы смогли это сделать благодаря ребятам, благодаря руководству... Такого результата, как мы достигли с «Александрией», нельзя достичь за счет кого-то одного.

Это симбиоз и невероятный труд, который вылился в результат. В течение нескольких лет нам доверяло руководство Александрии, в нас поверили и дали время, а мы уже отплатили своей работой. Эта команда действительно играла в хороший футбол. Это просто невероятные эмоции. Тогда уже было очень близко к мега-сенсации – немного обидно, но... Если бы мы с Александрией стали чемпионами... Это было бы что-то нереальное. Второе место – и так сказка, но... Мы всего на три очка уступили «Динамо» в чемпионской гонке в том сезоне.

– Почему, по вашему мнению, команда сейчас находится в зоне вылета? Понятно, что произошло много изменений, но...

– Не совсем корректно сейчас говорить что-то за «Александрию». Я всегда болею за эту команду и всегда буду болеть. Я желаю им, чтобы они решили все свои проблемы, но это падение – в какой-то мере логично, правда, не настолько низко, точно не в зону вылета. После такого успеха очень трудно остаться на том же уровне. Ушло 5-6 ведущих игроков – это действительно потери. Я надеюсь, что в Александрии все будет хорошо.

– Какой матч был для вас самым запоминающимся в вашей тренерской карьере?

– Я даже не знаю. Не могу выделить какой-то один. Трудно сказать, если подумать, то я помню все матчи. Могу рассказать, что происходило в каждом матче, где я был тренером, но...

За три года было много интересных матчей, которые очень запомнились. Матч против Англии на Уэмбли в тренерском штабе национальной сборной, как это забыть? Да, результат не очень, но это национальная сборная и матч на Уэмбли.

Матч юношеской сборной против Франции, после которого мы попали на Олимпиаду, матч против Испании в полуфинале юношеского Евро, хотя мы его и проиграли. Олимпиада... Матч с Марокко, когда мы забили на 95-й минуте и выиграли тот матч. Это же просто невероятные эмоции.

Если брать во внимание чемпионат Украины... Были матчи, когда мы с Александрией боролись за выживание. Очень большое давление было... Был период, когда мы хорошо играли, но не могли набрать очки. У нас была новая, молодая команда – все было очень близко к переходным матчам, хотя мы в итоге и заняли 8 место в сезоне. Это же просто невероятное давление. Очень важной назову победу над СК «Днепр-1» в том сезоне. Эмоции просто были невероятными.

В сезоне, когда «Александрия» завоевала серебро, хочу выделить матч против «Шахтера», когда мы выиграли 4:3. Понимаете, когда ты проигрываешь 2:0, а потом одерживаешь такую победу... Как его не назвать? Много таких матчей.

Могу выделить второй матч «Полесья» против «Санта-Коломы». Наш дебют в еврокубках и сразу поражение от представителя Андорры. Все начинают говорить, какие мы плохие... Думаю, по уровню игры эта «Санта-Колома» вошла бы в топ-5 УПЛ.

Так вот, тогда было большое давление. Такие амбициозные тренеры, амбициозная команда, а мы проигрываем Андорре... И тут второй матч – победа 4:1. Мы тогда выиграли у очень хорошей команды. Это многие не понимают, но это так и есть. Матчи против «Фиорентины» – классный опыт. Хорошая команда. В чемпионате были хорошие матчи. Каждый матч – по-своему важен. Надеюсь, когда-нибудь мы выиграем что-то, и именно тот матч я назову лучшим. Таких матчей не один и не два.

– Думаю, даже если вы что-то выиграете, всё равно не сможете забыть те матчи, о которых только что говорили, и будете помнить их так же, как сегодня...

– Это на 100%. Это действительно история! Я вот не представляю, что было бы, если бы мы проиграли второй матч против «Санта-Коломы». Чтобы на нас там обрушилось... Но мы его выиграли – это тоже запоминается. У нас в начале сезона была серия из 6 поражений. Это же испытание для такого клуба и для нас... Уже вылетели из еврокубков, а тут матч с «Кривбассом»... Мы поехали в Кривой Рог, где очень сложно играть, выиграли тот матч 1:0, когда Гайдучик забил тот гол. Этот матч тоже можно отнести к памятным.