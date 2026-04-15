ВИДЕО. Португалец сделал эйс с руки на матчболе и выиграл матч в Барселоне
Нуну Боржеш обыграл Томаса Мартина Этчеверри в поединке 1/8 финала
Португальский теннисист Нуну Боржеш (ATP 52) выиграл поединок 1/8 финала на турнире ATP 500 в Барселоне, сделав подачу с руки на матчболе.
Боржеш переиграл аргентинца Томаса Мартина Этчеверри (ATP 29) в двух сетах за 2 часа – 6:3, 7:6 (7:4).
Боржеш лидирует в очных встречах с аргентинцем – 2:0.
На тай-брейке второго сета, португалец при счете 6:4 в свою пользу, выполнил подачу с руки, которая стала эйсом.
Зрители на трибунах не оценили такой ход теннисиста и освистали его.
В четвертьфинальном поединке Боржеш сыграет с сербом Хамадом Меджедовичем (ATP 88), который сенсационно обыграл третьего сеяного Алекса де Минаура (ATP 7).
ATP 500 Барселона. Грунт, 1/8 финала
Нуну Боржеш – Томас Мартин Этчеверри – 6:3, 7:6 (7:4)
UNDERARM ACE ON MATCH POINT?! 😱— Tennis TV (@TennisTV) April 15, 2026
A stroke of genius from @nunoborges97 to reach his biggest career ATP quarter-final in Barcelona!#BCNOpenBS pic.twitter.com/wtjypsFhv9
