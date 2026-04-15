  4. ВИДЕО. Португалец сделал эйс с руки на матчболе и выиграл матч в Барселоне
15 апреля 2026, 17:24 | Обновлено 15 апреля 2026, 17:27
Нуну Боржеш обыграл Томаса Мартина Этчеверри в поединке 1/8 финала

Getty Images/Global Images Ukraine. Нуну Боржеш

Португальский теннисист Нуну Боржеш (ATP 52) выиграл поединок 1/8 финала на турнире ATP 500 в Барселоне, сделав подачу с руки на матчболе.

Боржеш переиграл аргентинца Томаса Мартина Этчеверри (ATP 29) в двух сетах за 2 часа – 6:3, 7:6 (7:4).

Боржеш лидирует в очных встречах с аргентинцем – 2:0.

На тай-брейке второго сета, португалец при счете 6:4 в свою пользу, выполнил подачу с руки, которая стала эйсом.

Зрители на трибунах не оценили такой ход теннисиста и освистали его.

В четвертьфинальном поединке Боржеш сыграет с сербом Хамадом Меджедовичем (ATP 88), который сенсационно обыграл третьего сеяного Алекса де Минаура (ATP 7).

ATP 500 Барселона. Грунт, 1/8 финала

Нуну Боржеш Томас Мартин Этчеверри – 6:3, 7:6 (7:4)

По теме:
Де Минаур сенсационно проиграл 88-й ракетке на пятисотнике в Барселоне
Алькарас пропустил тренировочный день на турнире ATP 500 в Барселоне
Алькарас, Музетти, де Минаур. Результаты второго игрового дня в Барселоне
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известный клуб, выступающий в УПЛ, прекратит свое существование
Футбол | 15 апреля 2026, 08:11 4
Известный клуб, выступающий в УПЛ, прекратит свое существование
Известный клуб, выступающий в УПЛ, прекратит свое существование

«Рух» доигрывает последний сезон на профессиональном уровне

Зинченко получил предложение от 36-кратного чемпиона. Но есть одно условие
Футбол | 15 апреля 2026, 06:32 6
Зинченко получил предложение от 36-кратного чемпиона. Но есть одно условие
Зинченко получил предложение от 36-кратного чемпиона. Но есть одно условие

«Аякс» готов продолжить сотрудничество с украинцем

Билеты в кармане. Бразильский вундеркинд летит в расположение Шахтера
Футбол | 15.04.2026, 09:51
Билеты в кармане. Бразильский вундеркинд летит в расположение Шахтера
Билеты в кармане. Бразильский вундеркинд летит в расположение Шахтера
79-я ракетка сенсационно выбила Паолини на турнире WTA 500 в Штутгарте
Теннис | 15.04.2026, 15:20
79-я ракетка сенсационно выбила Паолини на турнире WTA 500 в Штутгарте
79-я ракетка сенсационно выбила Паолини на турнире WTA 500 в Штутгарте
Обнародованы новые подробности допингового скандала с Мудриком
Футбол | 15.04.2026, 09:27
Обнародованы новые подробности допингового скандала с Мудриком
Обнародованы новые подробности допингового скандала с Мудриком
Популярные новости
Йожеф САБО: «Хотят, чтобы он возглавил сборную Украины, но это не тренер»
Йожеф САБО: «Хотят, чтобы он возглавил сборную Украины, но это не тренер»
14.04.2026, 09:37 4
Футбол
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: ПСЖ и Атлетико – в полуфинале
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: ПСЖ и Атлетико – в полуфинале
15.04.2026, 06:23 2
Футбол
В Реале определились со стартовым вратарем на матч против Баварии
В Реале определились со стартовым вратарем на матч против Баварии
14.04.2026, 08:42 11
Футбол
Тайсон Фьюри отказался сразиться со звездным боксером
Тайсон Фьюри отказался сразиться со звездным боксером
13.04.2026, 21:20
Бокс
Энфилд разочарован. Ливерпуль проиграл ПСЖ во второй раз
Энфилд разочарован. Ливерпуль проиграл ПСЖ во второй раз
15.04.2026, 00:02 22
Футбол
18-летний австралиец побил рекорд Усэйна Болта
18-летний австралиец побил рекорд Усэйна Болта
14.04.2026, 21:44
Другие виды
Мирону Маркевичу нашли помощника в сборной Украины
Мирону Маркевичу нашли помощника в сборной Украины
15.04.2026, 09:56 9
Футбол
Ребров получил безумное предложение относительно своего будущего
Ребров получил безумное предложение относительно своего будущего
14.04.2026, 08:32 41
Футбол
