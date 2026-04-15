  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Де Минаур сенсационно проиграл 88-й ракетке на пятисотнике в Барселоне
15 апреля 2026, 16:43 | Обновлено 15 апреля 2026, 16:49
Алекс уступил Хамаду Меджедовичу в двух сетах

Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс де Минаур

Австралийский теннисист Алекс де Минаур (ATP 7) завершил выступление на грунтовом турнире ATP 500 в Барселоне.

Третий сеяный де Минаур проиграл сербу Хамаду Меджедовичу (ATP 88) в двух сетах за 1 час и 36 минут – 3:6, 4:6.

Счет очных встреч игроков – 1:1.

Меджедович начал выступления на пятисотнике в Барселоне с квалификации.

Для серба – это вторая победа в карьере над игроком из топ-10. Ранее Хамад обыгрывал нейтрала Даниила Медведева.

Для Меджедовича – это первый выход в четвертьфинал на пятисотнике.

В следующем раундк серб сыграет с португальцем Нуну Боржешем (ATP 52).

ATP 500 Барселона. Грунт 1/8 финала

Алекс де Минаур [3] – Хамад Меджедович [Q] – 3:6, 4:6

Видеообзор матча

Алина Грушко
