Де Минаур сенсационно проиграл 88-й ракетке на пятисотнике в Барселоне
Алекс уступил Хамаду Меджедовичу в двух сетах
Австралийский теннисист Алекс де Минаур (ATP 7) завершил выступление на грунтовом турнире ATP 500 в Барселоне.
Третий сеяный де Минаур проиграл сербу Хамаду Меджедовичу (ATP 88) в двух сетах за 1 час и 36 минут – 3:6, 4:6.
Счет очных встреч игроков – 1:1.
Меджедович начал выступления на пятисотнике в Барселоне с квалификации.
Для серба – это вторая победа в карьере над игроком из топ-10. Ранее Хамад обыгрывал нейтрала Даниила Медведева.
Для Меджедовича – это первый выход в четвертьфинал на пятисотнике.
В следующем раундк серб сыграет с португальцем Нуну Боржешем (ATP 52).
ATP 500 Барселона. Грунт 1/8 финала
Алекс де Минаур [3] – Хамад Меджедович [Q] – 3:6, 4:6
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
