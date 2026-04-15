Циципас проиграл стартовый поединок на турнире ATP 500 в Мюнхене

Представитель Греции Стефанос Циципас (ATP 67) завершил выступление на грунтовом турнире ATP 500 в Мюнхене, Германия.

Стефанос проиграл представителю Венгрии Фабиану Марожану (ATP 42) в трех сетах – 6:3, 6:7 (5:7), 6:4.

Счет очных встреч игроков – 1:1.

Теннисисты доигрывали поединок 1/16 финала 15 апреля, который был приостановлен вчера, 14 апреля, из-за дождя в Мюнхене при счете – 3:6, 7:6 (7:5), 2:2.

Стефанос опустился еще на 12 позиций в лайв-рейтинге ATP и занимает 79-ю строчку.

В следующем раунде Марожан сыграет с канадцем Денисом Шаповаловым (ATP 39).

Фабиан Марожан – Стефанос Циципас – 3:6, 7:6 (7:5), 6:4