Циципас проиграл стартовый поединок на турнире ATP 500 в Мюнхене
Стефанос уступил Фабиану Марожану в трех сетах
Представитель Греции Стефанос Циципас (ATP 67) завершил выступление на грунтовом турнире ATP 500 в Мюнхене, Германия.
Стефанос проиграл представителю Венгрии Фабиану Марожану (ATP 42) в трех сетах – 6:3, 6:7 (5:7), 6:4.
Счет очных встреч игроков – 1:1.
Теннисисты доигрывали поединок 1/16 финала 15 апреля, который был приостановлен вчера, 14 апреля, из-за дождя в Мюнхене при счете – 3:6, 7:6 (7:5), 2:2.
Стефанос опустился еще на 12 позиций в лайв-рейтинге ATP и занимает 79-ю строчку.
В следующем раунде Марожан сыграет с канадцем Денисом Шаповаловым (ATP 39).
ATP 500 Мюнхен. Грунт, 1/16 финала
Фабиан Марожан – Стефанос Циципас – 3:6, 7:6 (7:5), 6:4
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
