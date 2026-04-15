Алькарас, Музетти, де Минаур. Результаты второго игрового дня в Барселоне
Карлос, Лоренцо и Алекс выиграли стартовые поединки на турнире ATP 500 в Барселоне
Завершен второй игровой день грунтового турнира ATP 500 в Барселоне, Испания.
Первый сеяный Карлос Алькарас (ATP 2) одолел представителя Финляндии Отто Виртанена (ATP 130) в двух сетах за 1 час и 25 минут – 6:4, 6:2.
Второй сеяный, итальянец Лоренцо Музетти (ATP 9) переиграл представителя Испании Мартина Ландалуса (ATP 101) в двух сетах за 1 час и 28 минут – 7:5, 6:2.
Австралиец Алекс де Минаур (ATP 7), сеяный под третим номером, одолел квалифайера Себастьяна Офнера (ATP 86) в двух партиях за 1 час и 47 минут – 7:6 (9:7), 6:4.
Все результаты второго игрового дня в мужском одиночном разряде:
- Алекс де Минаур [3] – Себастьян Офнер [Q] – 7:6 (9:7), 6:4
- Педро Мартинес [Q] – Лоренцо Сонего – 2:6, 6:2, 4:6
- Мартин Ландалус [WC] – Лоренцо Музетти [2] – 5:7, 2:6
- Камило Уго Карабельи – Карен Хачанов [4] – 6:3, 6:4
- Томаш Махач – Себастьян Баэс – 2:6, 6:4, 6:1
- Карлос Алькарас [1] – Отто Виртанен [Q] – 6:4, 6:2
- Брендон Накашима – Хуан Мануэль Черундоло [Q] – 6:3, 7:5
- Мариано Навоне – Андрей Рублев [5] – 4:6, 5:7
- Артур Фис [9] – Теренс Атман – 4:6, 6:4, 7:6 (9:7)
