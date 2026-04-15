  4. Алькарас, Музетти, де Минаур. Результаты второго игрового дня в Барселоне
15 апреля 2026, 00:22 | Обновлено 15 апреля 2026, 00:28
51
0

Алькарас, Музетти, де Минаур. Результаты второго игрового дня в Барселоне

Карлос, Лоренцо и Алекс выиграли стартовые поединки на турнире ATP 500 в Барселоне

15 апреля 2026, 00:22 | Обновлено 15 апреля 2026, 00:28
51
0
Алькарас, Музетти, де Минаур. Результаты второго игрового дня в Барселоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Завершен второй игровой день грунтового турнира ATP 500 в Барселоне, Испания.

Первый сеяный Карлос Алькарас (ATP 2) одолел представителя Финляндии Отто Виртанена (ATP 130) в двух сетах за 1 час и 25 минут – 6:4, 6:2.

Второй сеяный, итальянец Лоренцо Музетти (ATP 9) переиграл представителя Испании Мартина Ландалуса (ATP 101) в двух сетах за 1 час и 28 минут – 7:5, 6:2.

Австралиец Алекс де Минаур (ATP 7), сеяный под третим номером, одолел квалифайера Себастьяна Офнера (ATP 86) в двух партиях за 1 час и 47 минут – 7:6 (9:7), 6:4.

Все результаты второго игрового дня в мужском одиночном разряде:

  • Алекс де Минаур [3] – Себастьян Офнер [Q] – 7:6 (9:7), 6:4
  • Педро Мартинес [Q] – Лоренцо Сонего – 2:6, 6:2, 4:6
  • Мартин Ландалус [WC] – Лоренцо Музетти [2] – 5:7, 2:6
  • Камило Уго Карабельи – Карен Хачанов [4] – 6:3, 6:4
  • Томаш Махач Себастьян Баэс – 2:6, 6:4, 6:1
  • Карлос Алькарас [1] – Отто Виртанен [Q] – 6:4, 6:2
  • Брендон Накашима Хуан Мануэль Черундоло [Q] – 6:3, 7:5
  • Мариано Навоне – Андрей Рублев [5] – 4:6, 5:7
  • Артур Фис [9] – Теренс Атман – 4:6, 6:4, 7:6 (9:7)

Видеообзор второго игрового дня

Алина Грушко
