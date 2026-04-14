  4. Медицинский тайм-аут. Алькарас выиграл стартовый поединок в Барселоне
14 апреля 2026, 18:38 | Обновлено 14 апреля 2026, 19:00
94
Медицинский тайм-аут. Алькарас выиграл стартовый поединок в Барселоне

Карлос переиграл Отто Виртанена в двух сетах на турнире ATP 500 в Барселоне

14 апреля 2026, 18:38 | Обновлено 14 апреля 2026, 19:00
94
0
Медицинский тайм-аут. Алькарас выиграл стартовый поединок в Барселоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Испанский теннисист Карлос Алькарас (ATP 2) выиграл стартовый поединок на турнире ATP 500 в Барселоне.

Алькарас обыграл квалифайера Отто Виртанена (ATP 130) в двух сетах за 1 час и 25 минут – 6:4, 6:2.

Это была первая очная встреча игроков.

В конце первого сета испанец взял медицинский тайм-аут из-за проблем с рукой.

В следующем раунде Карлос сыграет с представителем Чехии Томашем Махачем (ATP 47).

ATP 500 Барселона. Грунт, 1/16 финала

Карлос Алькарас [1] – Отто Виртанен [Q] – 6:4, 6:2

Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
