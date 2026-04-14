Медицинский тайм-аут. Алькарас выиграл стартовый поединок в Барселоне
Карлос переиграл Отто Виртанена в двух сетах на турнире ATP 500 в Барселоне
Испанский теннисист Карлос Алькарас (ATP 2) выиграл стартовый поединок на турнире ATP 500 в Барселоне.
Алькарас обыграл квалифайера Отто Виртанена (ATP 130) в двух сетах за 1 час и 25 минут – 6:4, 6:2.
Это была первая очная встреча игроков.
В конце первого сета испанец взял медицинский тайм-аут из-за проблем с рукой.
В следующем раунде Карлос сыграет с представителем Чехии Томашем Махачем (ATP 47).
ATP 500 Барселона. Грунт, 1/16 финала
Карлос Алькарас [1] – Отто Виртанен [Q] – 6:4, 6:2
Inventing new shots in real time 😮💨@carlosalcaraz #BCNOpenBS pic.twitter.com/J04gOLrYSK— Tennis TV (@TennisTV) April 14, 2026
