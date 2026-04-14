  Самая рейтинговая соперница. Известно, с кем далее сыграет Подрез в Руане
14 апреля 2026, 19:01 |
В 1/8 финала турнира WTA 250 во Франции Вероника встретится с Элизабеттой Коччаретто

Getty Images/Global Images Ukraine. Элизабетта Коччаретто

Итальянская теннисистка Элизабетта Коччаретто (WTA 41) станет соперницей украинки Вероники Подрез (WTA 209) в матче 1/8 финала турнира WTA 250 в Руане (Франция), который проводится на грунтовых покрытиях в помещении.

Коччаретто под седьмым номером посева в первом раунде соревнований переиграла «нейтралку» Алину Чараеву (WTA 130). Встреча завершилась в трех сетах за 2 часа и 13 минут.

WTA 250 Руан. Грунт в помещении, 1/16 финала

Элизабетта Коччаретто (Италия) [7] – Алина Чараева [Q] – 6:3, 4:6, 6:2

Коччарретто впервые сыграала против Чараевой, которая в Руане преодолела квалификацию, выиграв у Мины Годзич и Джессики Пьери.

Вероника ранее никогда не встречалась с Элизабеттой. Коччаретто станет самой рейтинговой соперницей Подрез в ее карьере.

Вероника в 1/16 финала Руана одолела бывшую третью ракетку мира Слоан Стивенс. Юная украинка после дебютной победы в Туре получила специальную награду от WTA.

